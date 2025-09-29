Könnyfakasztó: így búcsúznak táncostársai Kaszás Nikolett-től

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 16:42 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 17:48
A fiatal lányról barátai megható sorokkal emlékeznek meg. Ahogyan az ismert, Kaszás Nikolett még szeptember 7-én tűnt el a Pilisben. Végül vasárnap egy kutatómentő találta meg a holttestét. A Bors információi szerint a hír hallatán a családja és a barátai összeomlottak.
Gyász – egyelőre még senki sem tudja, hogy pontosan mi történhetett Kaszás Nikolett-tel. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, ám az elsődleges információk szerint nem gyilkosság áldozata lett, mivel közigazgatási eljárás keretein belül nyomoznak tovább. A hír, miszerint megtalálták Nikit, sokkolta a családját és a barátait. Éppen ezért táncegyüttese, ahová Niki szeretettel járt, úgy döntött, meg is emlékeznek róla. 

Kaszás Nikolett
A rendőrség szerint Kaszás Nikolett nem gyilkosság áldozata lett Fotó: police.hu

Megható sorokkal búcsúznak Kaszás Nikolett-től

A Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagja volt Kaszás Nikolett. Az ismerősei szerint szeretett közéjük járni, imádta a zenét. Tagjai megdöbbentek, amikor a lány holttestét hetekkel az eltűnése után az erdőben megtalálták. Ez után nem sokkal közleményt adtak ki. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát volt. Pótolhatatlan számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és szeretteinek. Szívünkben őrizzük emlékét. 

Nyugodj békében, Niki

 – írta a Monori Strázsák Néptáncegyüttes a Facebook-oldalára.

Megemlékeztek a fiatal lányról Fotó: Monori Strázsák Néptáncegyüttes a Facebook-oldala

Lapunknak Kaszás Niki egyik ismerőse elmondta: megrendültek a hír hallatán.

Mi a végsőkig reménykedtünk benne, hogy sikerül majd Nikit épségben megtalálni. Biztosak voltunk benne, hogy az erdőben nem fognak rálelni semmire… Amikor jött a hír, hogy Niki egy bokor alatt feküdt, és már azonosították is, a szívünk összetört

 – árulta el.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a testét, hogy kiderüljön, hogy mi okozhatta a lány halálát. Egyes beszámolók szerint egy palackot találtak mellette fagyállóval, így az önkéntesek rögtön arra gondoltak, hogy öngyilkos lehetett a lány. 

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot. 

