Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét, mondjuk mi történt a helyszínen

Véget ért a kutatás – a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét kutyás kutatómentők találták meg a Pilisben. Ahogy azt a Bors korábban megírta, 300 önkéntes indult útnak vasárnap azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. A regisztráció után, 40-50 fős csoportokba osztották az embereket, így indultak útnak. Néhány óra elteltével már le is állítottak mindenkit, ugyanis megtalálták Niki holttestét.

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét Fotó: olvasói

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Az eltűntkereső Nagy Laci is a helyszínen van, ahol Nikolettet keresik. Ő számolt be lapunknak arról, hogy mi történik jelenleg. A fiatal lányra nemrég találtak rá.

Nikire egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá

- kezdte Laci.

- A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az "E" szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a "B" szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök.

Fotó: Bors

A Bors információi szerint a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt a ruhát viselte, ami az utolsó róla készül fotón is látható.

- A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik

- folytatta az eltűnt kereső.

- Az önkéntesek visszajöttek a kiindulási pontra. Beszélgettünk és tanakodtunk, de lassan mindenkit szélnek eresztenek. Hiszen a keresők munkája itt véget is ért

- zárta.

Arról egyelőre nincs információnk, hogy mi történhetett a lánnyal. Ez majd csak a szemle után fog kiderülni.

Még nincs válasz a furcsa üzenetekre

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, a fiatal lány a túra végeztével üzenetet írt a Prágában lévő barátjának, hogy jól sikerült a túra és indul haza. Ám ez volt az utolsó pont, ahol el lehetett érni a lány telefonját. Később azonban egy furcsa dolog történt, ugyanis a lány ismét írt a barátjának, hajnali kettőkor. Jóéjszakát kívánt. Azonban azt már nem a lány mobiljáról küldték, hanem egy asztali gépről. Felmerül a kérdés, hogy ha nem a lány, akkor ki küldte az üzenetet?