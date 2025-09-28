Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 12:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 28. 12:38
Egy kutyás csapat találta meg Kaszás Nikolett holttestét.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, hatalmas erőkkel keresték Kaszás Nikolettet. Vasárnap Pilisszentlászlóra 300 önkéntes érkezett, hogy élőláncszerűen keresni tudják a fiatal nőt.

Kaszás Nikolett holttestét vasárnap találták meg
Kaszás Nikolett holttestét vasárnap találták meg - Fotó: Police.hu

Információk szerint Kaszás Nikolett holttestére egy kutyás csoport talált rá és a ruházata alapján egyértelműen azonosítani is tudták.

Kaszás Nikolett túrázás után tűnt el 

Ahogyan azt a Bors megírta, a fiatal lány szeptember 7-én ment el a budapesti albérletéből túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. Még írt az éppen Prágában lévő párjának, hogy jól sikerült a kirándulás és elindul haza. Ez volt az a pont – a túra helyszíne - , ahol a fiatal lány mobilját utoljára be tudta mérni a rendőrség. Ám utána egy nagyon furcsa dolog történt, ugyanis késő este, hajnali kettő óra körül még egyszer érkezett egy üzenet a barátjának, amiben a lány jó éjszakát kívánt neki. Ám ezt már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali számítógépről. Két nappal később a munkahelye értesítette a családját, hogy Niki nem ment dolgozni, pedig ilyet sosem csinált. A rendőrség eltűntként keresi jelenleg is a fiatal lányt. 

 

 

