Teljes útzár, mentőhelikopter: brutális buszbaleset történt a 65-ös főúton

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 65-ös főúton, Szakály közelében. A 33-as kilométernél történt balesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak.

A raj a személykocsi beszorult utasát feszítővágóval szabadították ki az összetört autóból. A buszon harmincöt-negyven ember ült. A két jármű utasaihoz mentők, illetve mentőhelikopter érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.