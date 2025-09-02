Teljes útzár, mentőhelikopter: brutális buszbaleset történt a 65-ös főúton

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 65-ös főúton, Szakály közelében. A 33-as kilométernél történt balesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak.
A raj a személykocsi beszorult utasát feszítővágóval szabadították ki az összetört autóból. A buszon harmincöt-negyven ember ült. A két jármű utasaihoz mentők, illetve mentőhelikopter érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
