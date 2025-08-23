UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert riasztottak, minden leállt: súlyos baleset az M7-esen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 11:52
mentőhelikoperM7-es autópálya
A karambol a sztráda főváros felé vezető oldalán történt.
B. V.
A szerző cikkei

Egymásba rohant két személyautó az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél. A 98-99-es kilométer között történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Az egyik jármű árokba is hajtott, négyen utaztak benne. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Az autópálya érintett szakaszának forgalmát egy időre megállították, közölte a katasztrófavédelem.

SZAK5427
Mentőhelikoptert riasztottak. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu