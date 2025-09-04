Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, rengeteg a halott - Videó

Kisiklott a lisszaboni Glória siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább tizenöt ember meghalt, és sokan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta – írja a Magyar Nemzet.

A vonatbalesetben legalább tizenöt ember vesztette életét. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója elmondta, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, és többen még mindig a roncsok között vannak. A CNN tudósítása szerint legalább két tucatnyian sérültek meg. A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat közölte az Observadorral, hogy szakembereik a baleset helyszínén tartózkodnak.