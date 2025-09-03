Csúnya karambol történt a repülőtér közelében - Fotó!

Baleset történt szerdán délután a Pécs-Pogány Repülőtér közelében, a pécsudvardi elágazásnál. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint két autó ütközött össze. A balesetben egy ember megsérült, a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen látták el a sérültet, és dolgoztak a körülmények rendezésén. Az érintett útszakaszon kisebb fennakadásokra kellett számítani a közlekedőknek – számolt be róla a bama.hu.
Ez azonban nem az első közlekedési baleset volt a szerdai napon. Délelőtt ugyanis három autó koccant össze Pécsen, ami szintén nehezítette a forgalmat, és több sofőr számára okozott kellemetlenséget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.