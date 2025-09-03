Csúnya karambol történt a repülőtér közelében - Fotó!

Baleset történt szerdán délután a Pécs-Pogány Repülőtér közelében, a pécsudvardi elágazásnál. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint két autó ütközött össze. A balesetben egy ember megsérült, a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen látták el a sérültet, és dolgoztak a körülmények rendezésén. Az érintett útszakaszon kisebb fennakadásokra kellett számítani a közlekedőknek – számolt be róla a bama.hu.

Csúnya baleset történt a reptér közelébe Fotó: bama.hu/olvasói fotó

Ez azonban nem az első közlekedési baleset volt a szerdai napon. Délelőtt ugyanis három autó koccant össze Pécsen, ami szintén nehezítette a forgalmat, és több sofőr számára okozott kellemetlenséget.