Nyom nélkül tűnt el egy kislány Szekszárdról, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 09:46 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 22. 10:19
Lassan egy hónapja nem adott életjelet magáról.

A Dombóvári Rendőrkapitányság eljárást folytat K. Tifani eltűnése ügyében.

A lakosság segítségét kéri a rendőrség fiatal keresésében.
A lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt lány ügyében (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A 15 éves lány, aki a kapospulai gyermekotthon lakója, július 27-én engedély nélkül távozott a szekszárdi befogadóotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Életjelet nem adott magáról.

Tifani vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de fényképe alapján beazonosítható, amit ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható lányt, vagy tud a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es központi segélyhívót.

 

