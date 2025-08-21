Aggasztó: Három kamaszlány tűnt el, a legfiatalabb 12 éves: a kunszentmártoni rendőrség nyomoz

A három lány közül a legfiatalabb Cintina, mindössze 12 éves. Őt idén május 16-án látták utoljára. Fotója ide kattintva tekinthető meg. Szintén 16-án veszett nyoma a nővérének, a 14 éves Liliánának. Az ő fotója itt látható. Egy nappal korábban egy harmadik kamasz is eltűnt ugyanonnan, a 13 éves Zsanett. Az ő fotója ide kattintva nézhető meg. Hosszú hónapok óta egyik gyermekről sincs semmilyen hír, így a hatóságok most a lakosság segítségét kérik, ha a képek alapján látták őket valahol, akkor azonnal értesítsék a hatóságokat.

Segíts megtalálni az eltűnt gyermekeket! Aki az eltűnt kamaszokat felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.