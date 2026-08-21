Csak megsimogattak egy állatot – egy kisfiú életéért 17 napig harcoltak, egy hároméves kislány agykárosodást szenvedett

Aggasztó hírek érkeztek Ausztráliából, ahol egy állatkerti simogatóban tett látogatás után két kisgyermeknél is rendkívül súlyos, életveszélyes állapotok alakultak ki. Egy kétéves kisfiú 17 napig feküdt intenzív osztályon, miután a veséje elkezdett leállni, míg egy hároméves kislányt jelenleg is kezelnek. Nála sajnos maradandó agykárosodás alakult ki, valamint veseátültetésre lesz szüksége, miután a szerve teljesen leállt.

A kis Noah életéért 17 napon keresztül küzdöttek az orvosok. Őt szerencsére sikerült megmenteni

Fotó: 9News

17 napig küzdöttek a kisfiú életéért

Mindkét gyermek STEC (Shiga toxin-termelő Escherichia coli) baktériummal fertőződött az állatsimogatóban. A súlyos gyomor- és bélrendszeri fertőzést okozó baktérium hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) váltott ki, ezért indult be náluk a veseleállás. A kis Noah 17 nap dialízis után jobban van. Édesanyja, Brooke Snooks rendkívül hálás. Az asszony elárulta: pár nappal az állatkerti látogatás után lett rosszul a kisfia. Gyakorlatilag semmi sem maradt meg benne.

"Sima gyomorrontás-tünetei voltak, ami teljesen rémisztő, mert nem tudod, mit jelent, és így azt sem tudod megjósolni, hogy végződik" – utalva arra: gyakorlatilag élet és halál között lebegett a gyermeke, ráadásul a másik kislány, akinek a szüleit jól ismeri, soha nem lehet már a régi, még sikeres transzplantáció után sem.

Noha a hatóságok vizsgálják az esetet, egy szakértő a The Sun oldalának arról beszélt: ezek a baktériumok úgy élnek az állatokban, hogy gyakran nem betegítik meg őket, azonban az emberbe akár egy hozsoláson keresztül is átkerülhetnek. Ellentétben más E.coli-fertőzéssel, a STEC esetében nem feltétlenül állnak a háttérben higiéniás gondok, mivel ez a baktériumtípus rendkívül agresszív, így elég egy kevés is, hogy súlyos betegséget okozzon.