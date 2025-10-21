SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Életet adtak nekem, ezért én mélyen hálás vagyok" - Noémi férjétől és anyjától is kapott új vesét

transzplantáció
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 20:00
szívszorító üzenetTranszplantációs Alapítványszívszorító történet
„Életet adott nekem az édesanyám, majd a férjem – számomra ez az igazi csoda”. Jónás Pál Noémi kétszer is megtapasztalta, milyen az, amikor valaki önzetlenül az életét adja a másikért. Élete során a szeretet és a csodák ereje vezette, és ma már hálával tölti el minden pillanat, amit szeretteivel együtt élhet. Noémi a szervdonáció részleteiről mesél lapunknak.

Jónás Pál Noémi a mindennapokban egy építőipari cég műszaki előkészítője, azonban életében már kétszer is megtapasztalta, milyen az, amikor valaki az életét adja a másiknak. A Transzplantációs Világnap gáláján mesélt a Borsnak életéről, amely elképesztően inspiráló és szívszorító egyben. Így küzdött meg Noémi és családja a szervdonáció nehézségeivel!

szervdonáció
Jónás Pál Noémi férjével a Transzplantáció Világnapja alkalmából rendezett gálán a Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyad várában. Férjétől kapta veséjét, így küzdött a szervdonáció nehézségeivel a család.  Fotó: Markovics Gábor / Bors

"Számomra ez az élet csodája, hálás vagyok az életem minden pillanatért" - a szervdonáció életet ment!

Noémi már hároméves korában veseproblémákkal küzdött, a szervezete fehérjét ürített, tizenegyéves koráig mindent megtettek az orvosok, hogy megmentsék. 

A saját vesém már nem működött tovább, eljött az idő az első transzplantációra. Édesanyámtól kaptam vesét, ami 34 éven át tökéletesen működött. Hihetetlen hálát érzek iránta, hiszen neki köszönhettem a gyerekkoromat, a tinédzseréveimet, az egész életemet. Aztán egy idő után nem lehet tudni, hogy miért a vesém egyszerűen elfáradt.

– meséli Noémi.

Valamilyen oknál fogva a szerv már nem bírta tovább. Tavaly pedig a férjemtől kaptam új vesét. Ez számomra az élet második csodája volt. A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen, amikor valaki önzetlenül adja a másiknak a lehetőséget, hogy élhessen. 

 – teszi hozzá. 

Ma már elméletileg egészséges, bár gyógyszereket továbbra is szed, hiszen a transzplantáció élethosszig tartó folyamat. Azonban korábbi állapotához képest fantasztikus a javulás. Most már újra teljes életet élhet, dolgozhat, utazhat és tervezhet.  Noémi története elképesztően különleges, mert mindhárman, ő, édesanyja és férje, 0-ás vércsoportúak, a világ egyik legritkább vércsoportjával. Ezért az önzetlenség, a szeretet és a csodák megtapasztalása Noémi számára nemcsak személyes élmény, hanem életre szóló tanítás is. 

Számomra az, hogy az édesanyám és a férjem kiálltak mellettem, számomra az élet egyik legnagyobb csodája. Mérhetetlen hálát és szeretetet érzek irántuk, hiszen önzetlenül tették értem mindezt. Ez az élmény felemelő. A támogatás erőt ad az élet minden területén, és megerősít abban a hitben, hogy a jó valóban létezik. Én magam tapasztaltam meg ezt az életem során. Különleges számomra, hogy mindhárman 0-ás vércsoportúak vagyunk, ami a világ egyik legritkább vércsoportja. Így mind a ketten úgy döntöttek, hogy transzplantációjukkal életben tartanak. Úgy érzem, mintha előre láttam volna az utamat, mintha a felhőkből jelezte volna az élet, hova kell érkeznem. Emiatt mélyen hálás vagyok az életem minden pillanatért.

- zárja gondolatait Jónás Pál Noémi kettős transzplantált

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu