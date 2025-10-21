"Életet adtak nekem, ezért én mélyen hálás vagyok" - Noémi férjétől és anyjától is kapott új vesét

Jónás Pál Noémi a mindennapokban egy építőipari cég műszaki előkészítője, azonban életében már kétszer is megtapasztalta, milyen az, amikor valaki az életét adja a másiknak. A Transzplantációs Világnap gáláján mesélt a Borsnak életéről, amely elképesztően inspiráló és szívszorító egyben. Így küzdött meg Noémi és családja a szervdonáció nehézségeivel!
Noémi már hároméves korában veseproblémákkal küzdött, a szervezete fehérjét ürített, tizenegyéves koráig mindent megtettek az orvosok, hogy megmentsék.
A saját vesém már nem működött tovább, eljött az idő az első transzplantációra. Édesanyámtól kaptam vesét, ami 34 éven át tökéletesen működött. Hihetetlen hálát érzek iránta, hiszen neki köszönhettem a gyerekkoromat, a tinédzseréveimet, az egész életemet. Aztán egy idő után nem lehet tudni, hogy miért a vesém egyszerűen elfáradt.
– meséli Noémi.
Valamilyen oknál fogva a szerv már nem bírta tovább. Tavaly pedig a férjemtől kaptam új vesét. Ez számomra az élet második csodája volt. A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen, amikor valaki önzetlenül adja a másiknak a lehetőséget, hogy élhessen.
– teszi hozzá.
Ma már elméletileg egészséges, bár gyógyszereket továbbra is szed, hiszen a transzplantáció élethosszig tartó folyamat. Azonban korábbi állapotához képest fantasztikus a javulás. Most már újra teljes életet élhet, dolgozhat, utazhat és tervezhet. Noémi története elképesztően különleges, mert mindhárman, ő, édesanyja és férje, 0-ás vércsoportúak, a világ egyik legritkább vércsoportjával. Ezért az önzetlenség, a szeretet és a csodák megtapasztalása Noémi számára nemcsak személyes élmény, hanem életre szóló tanítás is.
Számomra az, hogy az édesanyám és a férjem kiálltak mellettem, számomra az élet egyik legnagyobb csodája. Mérhetetlen hálát és szeretetet érzek irántuk, hiszen önzetlenül tették értem mindezt. Ez az élmény felemelő. A támogatás erőt ad az élet minden területén, és megerősít abban a hitben, hogy a jó valóban létezik. Én magam tapasztaltam meg ezt az életem során. Különleges számomra, hogy mindhárman 0-ás vércsoportúak vagyunk, ami a világ egyik legritkább vércsoportja. Így mind a ketten úgy döntöttek, hogy transzplantációjukkal életben tartanak. Úgy érzem, mintha előre láttam volna az utamat, mintha a felhőkből jelezte volna az élet, hova kell érkeznem. Emiatt mélyen hálás vagyok az életem minden pillanatért.
- zárja gondolatait Jónás Pál Noémi kettős transzplantált.
