25 éves fiatal halt meg rákban, szülei érintetlenül hagyták szobáját

Szívszorító videót tett közzé TikTok-csatornáján az a 29 éves Meagan Ghadoushi, aki arról posztolt, hogy családja teljesen érintetlenül hagyta elhunyt testvére, Sophia fürdőszobáját. Mint videójához írta, melyet tavaly májusban töltött fel és most lett felkapott, Sophia 2024-ben vesztette életét mindössze 25 éves korában, miután agyrákkal diagnosztizálták.

Rákban hunyt el a fiatal / Fotó: Pexels

Sophia fürdőszobájában még mindig ott sorakoztak a bőrápolási termékek, a fogason lógott a köntöse, törülközője is össze volt hajtva.

Édesapám úgy hagyta a testvérem fürdőszobáját, ahogyan ő hagyta. Annyira fáj a szívem a szüleimért

- írta, hozzátéve, Sophia hálószobája is érintetlen maradt. Meagan azonban nem tud belépni egyik helyiségbe sem, vagy csak nagyon ritkán, ugyanis érzelmileg azok a pillanatok mindig nagyon megterhelőek számára húga elvesztése óta.

A rákbetegség összetörte a családot

Apa eleinte el akart költözni a házból, de Sophia halála után már nem akar, mert nem szeretne semmilyen módon sem elszakadni tőle. Sophia hálószobája és gardróbja is pontosan úgy néz ki, mint korábban. Az iránta érzett szeretet túlmutat ezen a világon.

A testvérek nagyon közel álltak egymáshoz, és Meagan szerint Sophia volt a család összetartó ereje. S bár gyászuk nem múlik, igyekeznek nem Sophie elvesztésére koncentrálni, hanem az életére emlékezni.

Minden lehetséges alkalommal az életét ünnepeljük, ahelyett hogy a halálára összpontosítanánk

- idézte őt a People.