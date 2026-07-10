Záporok és erős szél zavarhatják meg a pénteki napsütést: mutatjuk a részleteket

A HungaroMet kiadta a legfrissebb időjárás-előrejelzését, amely péntek reggeltől péntek éjfélig érvényes.

Időjárás-előrejelzés: Akár 31 fok is lehet pénteken Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: Akár 31 fok is lehet pénteken

A portál szerint általában napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.