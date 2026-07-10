Záporok és erős szél zavarhatják meg a pénteki napsütést: mutatjuk a részleteket

A HungaroMet kiadta a legfrissebb időjárás-előrejelzését, amely péntek reggeltől péntek éjfélig érvényes.
A portál szerint általában napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.