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Záporok és erős szél zavarhatják meg a pénteki napsütést: mutatjuk a részleteket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 10. 07:00
záporzivatarnapsütés
Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet helyenként a 31 fokot is elérheti. Bár az ország nagy részén száraz idő várható, az északkeleti térségben egy-egy zápor vagy zivatar kialakulása sem kizárt. Mutatjuk, milyen időjárás várható.
N.T.
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A HungaroMet kiadta a legfrissebb időjárás-előrejelzését, amely péntek reggeltől péntek éjfélig érvényes. 

Időjárás-előrejelzés: Akár 31 fok is lehet pénteken
Időjárás-előrejelzés: Akár 31 fok is lehet pénteken Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: Akár 31 fok is lehet pénteken

A portál szerint általában napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu