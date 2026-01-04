SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Más a félelemtől sikítana, ez a kislány az örömtől tette: durva, mit kapott karácsonyra

Más a félelemtől sikítana, ez a kislány az örömtől tette: durva, mit kapott karácsonyra

pók
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 12:30
karácsonytarantula
Szülei mindent megtettek, hogy boldoggá tegyék. Nem átlagos ajándékot kért karácsonyra a kislány: egy tarantula pókot szeretett volna. És meg is kapta!
Bander Anita Csilla
A szerző cikkei

Elképesztő ajándék egy nem átlagos kislánynak! Úgy tűnik, leáldozóban vannak a Barbie babák és a cuki plüssök. Érdekes dolgokat kérnek karácsonyra a gyermekek, a szülők pedig nem győzik kielégíteni kívánságaikat. A net új kedvence a kislány, aki egy tarantula pókot kap karácsonyra, és jobban örül, mintha álmai Barbie-házát rejtette volna a csomag, netén egy kutyus érkezne a családba. Tegyük hozzá: a többség inkább sikítva menekülne egy ilyen "ajándék" láttán: és nem csak a gyerekek!

Mindenkinek más az elképzelése a tökéletes ajándékról - a kislánynak ez a tarantula volt az
Mindenkinek más az elképzelése a tökéletes ajándékról - egy kislánynak egy tarantula volt az (Képünk illusztráció)
Forrás: Pexels 

Tarantula pókot kért szüleitől karácsonyra a net új felfedezettje

A legjobb karácsonyi ajándék

– írják a videóban, majd a leírásban folytatják:

Amikor egy furcsa kislány pontosan azt kapja, amire annyira vágyott...

A felvételen egy szokásos karácsonyi bontogatást láthatunk, azonban a következő képsorokra senki sem számít. A kislány egymás után nézi meg a csomagokat, miközben annyit mond:

Várjatok egy picit! Várjatok egy picit!

Amikor végre a csomagok végére ér, a terráriumhoz kapcsolódóan az édesapja átadja a várva várt kívánságot: egy tarantula pókot.

A kislány úgy örül az ajándéknak, hogy a szava is eláll. Majd elmondja, mindig is szeretett volna egy ilyen pókot

@katheryndanielleh When a weird girl gets exactly what she asked for ❤️❤️#weirdpets #weirdkids #pinktoetarantula #tarantula #christmasday ♬ original sound - Katheryn Danielle He

A kommentek megosztóak a videó alatt: rengetegen furcsának tartják a kislányt, mások azonban büszkén osztották meg saját "kiskedvencüket", mindenféle pókfotókkal elárasztva a netet.

Valakiként, aki személy szerint nem szereti a pókokat: a világnak több „furcsa lányra” van szüksége – olyan lányokra, akik kiállnak azokért az apró élőlényekért és szeretik őket, amelyektől oly sokan félünk

– írta egy kommentelő.

A kislány által kapott "pink toe tarantula" egy látványos, fán élő madárpókfaj, amelyet rózsaszínes lábvégei tesznek könnyen felismerhetővé. Általában nyugodt természetű, ezért a pókrajongók körében rendkívül népszerű.

A TikTokon rengeteg videót osztanak meg a szülők arról, milyen furcsaságokat kérnek a gyermekek karácsonyra. Vannak, akik viccből, mások pedig gyermekeik kívánságai teljesítéseként járnak el.

@stephanie_jne when her brother hates chucky so she chases him with the doll 🤣 #foryoupage #fyp #christmas #merrychristmas #chucky #chuckydoll #chuckyseries #presents ♬ original sound - Stephanie_jane

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu