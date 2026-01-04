Más a félelemtől sikítana, ez a kislány az örömtől tette: durva, mit kapott karácsonyra

Elképesztő ajándék egy nem átlagos kislánynak! Úgy tűnik, leáldozóban vannak a Barbie babák és a cuki plüssök. Érdekes dolgokat kérnek karácsonyra a gyermekek, a szülők pedig nem győzik kielégíteni kívánságaikat. A net új kedvence a kislány, aki egy tarantula pókot kap karácsonyra, és jobban örül, mintha álmai Barbie-házát rejtette volna a csomag, netén egy kutyus érkezne a családba. Tegyük hozzá: a többség inkább sikítva menekülne egy ilyen "ajándék" láttán: és nem csak a gyerekek!

Mindenkinek más az elképzelése a tökéletes ajándékról - egy kislánynak egy tarantula volt az (Képünk illusztráció)

Forrás: Pexels

Tarantula pókot kért szüleitől karácsonyra a net új felfedezettje

A legjobb karácsonyi ajándék

– írják a videóban, majd a leírásban folytatják:

Amikor egy furcsa kislány pontosan azt kapja, amire annyira vágyott...

A felvételen egy szokásos karácsonyi bontogatást láthatunk, azonban a következő képsorokra senki sem számít. A kislány egymás után nézi meg a csomagokat, miközben annyit mond:

Várjatok egy picit! Várjatok egy picit!

Amikor végre a csomagok végére ér, a terráriumhoz kapcsolódóan az édesapja átadja a várva várt kívánságot: egy tarantula pókot.

A kislány úgy örül az ajándéknak, hogy a szava is eláll. Majd elmondja, mindig is szeretett volna egy ilyen pókot.

A kommentek megosztóak a videó alatt: rengetegen furcsának tartják a kislányt, mások azonban büszkén osztották meg saját "kiskedvencüket", mindenféle pókfotókkal elárasztva a netet.

Valakiként, aki személy szerint nem szereti a pókokat: a világnak több „furcsa lányra” van szüksége – olyan lányokra, akik kiállnak azokért az apró élőlényekért és szeretik őket, amelyektől oly sokan félünk

– írta egy kommentelő.

A kislány által kapott "pink toe tarantula" egy látványos, fán élő madárpókfaj, amelyet rózsaszínes lábvégei tesznek könnyen felismerhetővé. Általában nyugodt természetű, ezért a pókrajongók körében rendkívül népszerű.

A TikTokon rengeteg videót osztanak meg a szülők arról, milyen furcsaságokat kérnek a gyermekek karácsonyra. Vannak, akik viccből, mások pedig gyermekeik kívánságai teljesítéseként járnak el.