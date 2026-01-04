Kütyük nélkül is lekötnéd a gyereket? Ezek a legjobb családi társasjátékok

Azok a legjobb családi társasjátékok kicsiknek és nagyoknak, amelyek órákra képesek lekötni az ember figyelmét. A túlzott képernyő- és okoseszköz használata, a mobiltelefon több órás bámulása mellett azonban egyre nagyobb kihívás valódi élményt, közös programot szervezni, főleg úgy, hogy közben a gyerekek se unatkozzanak és a felnőttek se ásítozzanak.

A legjobb családi társasjátékok, amiket a gyerekek is imádni fognak.

Ezekkel a társasjátékokkal együtt nevet az egész család.

Egész évben elővehetjük őket.

Fejlesztik a gondolkodást, a türelmet és a kommunikációt.

A legjobb családi társasjátékok, amelyek mellől nem lehet felállni

A gyerekeknek mindenféle játék valódi örömforrás. A legjobb családi társasjátékok nemcsak szórakoztatnak, fejlesztik a kognitív képességeket (memória, koncentráció, szókincs), a szociális készségeket, mindemellett elindítanak remek családi beszélgetéseket és ezáltal olyan pillanatokat adnak, amikre később is jó lesz visszagondolni a kicsiknek. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte azokat a társasjáték­okat, amelyekkel az év bármely napján könnyedén leköthetjük a gyerek figyelmét, és garantáltan összehozzuk az egész családot.

1. Csak közösen lehet győzni

A kooperatív társasjátékokban nem egymás ellen, hanem egymással összefogva kell legyőzni a játékot. Ilyen játék például a Pandemic, ahol vírusokat kell megállítani a világ körül, vagy a Tiltott sziget, de érdemes kipróbálni a Magic Maze-t is.

2. Birodalmat építhetünk

Az olyan stratégiai társasjátékok, mint a Ticket To Ride, ahol európai vasútvonalakat kell építeni, vagy a Carcassonne, amiben középkori birodalmat lehet létrehozni, az egyszerű szabályrendszerük miatt még könnyen befogadhatók kezdők számára is, és a játékidő sem túlságosan hosszú.

3. Gyors körök humorral

Amennyiben csak egy félóránk van leülni játszani vacsora után, tökéletesek a kevés előkészületet igénylő partijátékok, mint a Dixit, a Fedőnevek (Codenames) vagy a legismertebb Uno.

4. Jól jöhet majd az előrelátás

A kártyagyűjtőgetős vagy pakliépítő játékok a taktikai érzéket fejlesztik, a lényegük, hogy minél jobb kártyákat gyűjtsünk össze, így egyre erősebb akciókat tudunk végrehajtani a játék során. A legnépszerűbbek a Dominion, a Star Realms és a Quarriors.

5. Gondoljunk a legkisebbekre is

A 3-6 éves korosztály számára készült játékoknál a cél a szín- és formafelismerés és a motoros készségek fejlesztése. A felnőttek számára versengésmentes kikapcsolódást nyújtanak, és a sikerélményt az adja, amikor a gyerek megoldja a feladatokat. A Gyümölcsös kert vagy Concept Kids vagy a Zingo!.

6. Sosem lehet megunni

Vannak olyan örökzöld társasjátékok, melyeket már generációk óta játszunk, és ha nincs idő új szabályokat tanulni, ezek mindig jól jönnek. Ilyen a Monopoly, a Gazdálkodj okosan vagy a Ki nevet a végén?

7. A hatalamas leleplezés

A legjobb dedukciós, blöffölős vagy nyomozós társasjátékok közben egymás testbeszédét, kommunikációját kell figyeljük, és akkor csináljuk jól, ha meg tudjuk téveszteni a másikat. A cél vagy a rosszfiúk leleplezése, vagy a saját titkunk elrejtése. A Farkasok (Vérfarkas) és a The Resistance: Avalon játékok nagyon népszerűek a kategóriában.