Kütyük nélkül is lekötnéd a gyereket? Ezek a legjobb családi társasjátékok

Azok a legjobb családi társasjátékok kicsiknek és nagyoknak, amelyek órákra képesek lekötni az ember figyelmét. A túlzott képernyő- és okoseszköz használata, a mobiltelefon több órás bámulása mellett azonban egyre nagyobb kihívás valódi élményt, közös programot szervezni, főleg úgy, hogy közben a gyerekek se unatkozzanak és a felnőttek se ásítozzanak.
A gyerekeknek mindenféle játék valódi örömforrás. A legjobb családi társasjátékok nemcsak szórakoztatnak, fejlesztik a kognitív képességeket (memória, koncentráció, szókincs), a szociális készségeket, mindemellett elindítanak remek családi beszélgetéseket és ezáltal olyan pillanatokat adnak, amikre később is jó lesz visszagondolni a kicsiknek. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte azokat a társasjátékokat, amelyekkel az év bármely napján könnyedén leköthetjük a gyerek figyelmét, és garantáltan összehozzuk az egész családot.
7. A hatalamas leleplezés
A legjobb dedukciós, blöffölős vagy nyomozós társasjátékok közben egymás testbeszédét, kommunikációját kell figyeljük, és akkor csináljuk jól, ha meg tudjuk téveszteni a másikat. A cél vagy a rosszfiúk leleplezése, vagy a saját titkunk elrejtése. A Farkasok (Vérfarkas) és a The Resistance: Avalon játékok nagyon népszerűek a kategóriában.
8. Kell hozzá ügyesség
Rengeteg játék szól a kézügyességről, a reflexek, a kéz és a szem együttműködéséről; ezek a játékok garantálják a legtöbb nevetést az asztalnál. Az egyik legismertebb a Jenga, de népszerű a Rinó Főhős (Rhino Hero) és a Dobble is.
Élményt ad az applikáció
Rengeteg olyan társasjáték létezik, melyeket digitális élményátadással is gazdagítanak: ezeknél letölthető mobilalkalmazás segít elmesélni a komplex történeteket, de emellett zenével, felolvasással, hangeffektekkel is hangulatot teremthet. A Mansion of Madness (Az őrület kastélyai) horror-nyomozós játékban például az alkalmazás pontosan így gondoskodik a feszültségről.
