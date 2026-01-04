SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kütyük nélkül is lekötnéd a gyereket? Ezek a legjobb családi társasjátékok

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 11:25
A közös élmények összekovácsolnak mindenkit. Szerencsére ma már rengeteg olyan szuper szórakoztató családi társasjátékok közül is választhatunk, amelyek minden korosztálynak örök élményt nyújtanak, kikapcsolnak és ehhez még a telefonunkat sem kell elővenni.
Bors
A szerző cikkei

Azok a legjobb családi társasjátékok kicsiknek és nagyoknak, amelyek órákra képesek lekötni az ember figyelmét. A túlzott képernyő- és okoseszköz használata, a mobiltelefon több órás bámulása mellett azonban egyre nagyobb kihívás valódi élményt, közös programot szervezni, főleg úgy, hogy közben a gyerekek se unatkozzanak és a felnőttek se ásítozzanak. 

A legjobb családi társasjátékok közül römivel játszó család a karácsonyfa mellett.
A legjobb családi társasjátékok, amiket a gyerekek is imádni fognak. 
Fotó: Dasha Petrenko / Shutterstock
  • Ezekkel a társasjátékokkal együtt nevet az egész család.
  • Egész évben elővehetjük őket.
  • Fejlesztik a gondolkodást, a türelmet és a kommunikációt.

A legjobb családi társasjátékok, amelyek mellől nem lehet felállni

A gyerekeknek mindenféle játék valódi örömforrás.  A legjobb családi társasjátékok nemcsak szórakoztatnak, fejlesztik a kognitív képességeket (memória, koncentráció, szókincs), a szociális készségeket, mindemellett elindítanak remek családi beszélgetéseket és ezáltal olyan pillanatokat adnak, amikre később is jó lesz visszagondolni a kicsiknek. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte azokat a társasjáték­okat, amelyekkel az év bármely napján könnyedén leköthetjük a gyerek figyelmét, és garantáltan összehozzuk az egész családot.

  • 1. Csak közösen lehet győzni
    A kooperatív társasjátékokban nem egymás ellen, hanem egymással összefogva kell legyőzni a játékot. Ilyen játék például a Pandemic, ahol vírusokat kell megállítani a világ körül, vagy a Tiltott sziget, de érdemes kipróbálni a Magic Maze-t is.
  • 2. Birodalmat építhetünk
    Az olyan stratégiai társasjátékok, mint a Ticket To Ride, ahol európai vasútvonalakat kell építeni, vagy a Carcassonne, amiben középkori birodalmat lehet létrehozni, az egyszerű szabályrendszerük miatt még könnyen befogadhatók kezdők számára is, és a játékidő sem túlságosan hosszú.
  • 3. Gyors körök humorral
    Amennyiben csak egy félóránk van leülni játszani vacsora után, tökéletesek a kevés előkészületet igénylő partijátékok, mint a Dixit, a Fedőnevek (Codenames) vagy a legismertebb Uno.
  • 4. Jól jöhet majd az előrelátás
    A kártyagyűjtőgetős vagy pakliépítő játékok a taktikai érzéket fejlesztik, a lényegük, hogy minél jobb kártyákat gyűjtsünk össze, így egyre erősebb akciókat tudunk végrehajtani a játék során. A legnépszerűbbek a Dominion, a Star Realms és a Quarriors.
  • 5. Gondoljunk a legkisebbekre is
    A 3-6 éves korosztály számára készült játékoknál a cél a szín- és formafelismerés és a motoros készségek fejlesztése. A felnőttek számára versengésmentes kikapcsolódást nyújtanak, és a sikerélményt az adja, amikor a gyerek megoldja a feladatokat. A Gyümölcsös kert vagy Concept Kids vagy a Zingo!.
  • 6. Sosem lehet megunni
    Vannak olyan örökzöld társasjátékok, melyeket már generációk óta játszunk, és ha nincs idő új szabályokat tanulni, ezek mindig jól jönnek. Ilyen a Monopoly, a Gazdálkodj okosan vagy a Ki nevet a végén?

7. A hatalamas leleplezés
A legjobb dedukciós, blöffölős vagy nyomozós társasjátékok közben egymás testbeszédét, kommunikációját kell figyeljük, és akkor csináljuk jól, ha meg tudjuk téveszteni a másikat. A cél vagy a rosszfiúk leleplezése, vagy a saját titkunk elrejtése. A Farkasok (Vérfarkas) és a The Resistance: Avalon játékok nagyon népszerűek a kategóriában.

8. Kell hozzá ügyesség
Rengeteg játék szól a kézügyességről, a reflexek, a kéz és a szem együttműködéséről; ezek a játékok garantálják a legtöbb nevetést az asztalnál. Az egyik legismertebb a Jenga, de népszerű a Rinó Főhős (Rhino Hero) és a Dobble is.

Élményt ad az applikáció
Rengeteg olyan társasjáték létezik, melyeket digitális élményátadással is gazdagítanak: ezeknél letölthető mobilalkalmazás segít elmesélni a komplex történeteket, de emellett zenével, felolvasással, hangeffektekkel is hangulatot teremthet. A Mansion of Madness (Az őrület kastélyai) horror-nyomozós játékban például az alkalmazás pontosan így gondoskodik a feszültségről.

  • 9. Átláthatóbb szabályok
    A kezdőket sokszor a bonyolult szabályrendszerek tántorítják el a társasoktól. Az alkalmazás ebben is segít: interaktív oktatóanyagot kínál, vagy lépésről lépésre végigvezeti a játékosokat a beállításokon, szabályokon, és a digitális segít a pontozásban is. Egy rendkívül komplex kalandjáték, a Gloomhaven esetében is így van, az applikáció nemcsak a szörnyek mozgásában, de a hosszú szabályok kezelésében is segít.
  • 10. Feloldhatja a titkokat
    Léteznek olyan escape room (szabadulós) társasjátékok, ahol a rejtvények megfejtését a játékosok a mobilalkalmazásba tudják beírni, az pedig azonnal visszajelzést ad, és továbblépteti a csapatot a következő rejtvényre. Erre kiváló példa az Unlock! Sorozat, ahol az időmérés, a rejtvények ellenőrzése és a zenék is az appon keresztül működnek.
  • 11. Izgalmasabb a változatosság
    Sok játékban a mobilalkalmazás véletlenszerűen generál térképeket, ellenségeket és küldetéseket. Így növekszik az játék újrajátszhatósága, nem fogunk egykönnyen ráunni; miközben a fizikai elemek állandóak maradnak. A Destinies-ben például a játékosok egyedi célokat kapnak az applikációban, és a világ térképe pedig állandóan változik a küldetésüktől függően.
  • 12. Tartsuk be az időkeretet
    Kooperatív társasjátékokban a mobilapp időmérőként is funkcionálhat, ez pedig folyamatos izgalom-faktort ad. A játékosoknak rövid időkereten belül kell megállapodniuk egymással, döntéseket hozniuk vagy cselekedniük, ettől a stressztől pedig sokkal intenzívebb lesz a játékélmény. A Magic Maze-ben például a játékosoknak időre kell elvezetni négy hőst egy labirintusban, és ez sokszor őrületes kapkodást okozhat.
  • 13. Hagyományok nyomában
    A társasjátékokhoz kapcsolt mobilalkalmazások nemcsak segítik a profi, rendszeresen játszó embereket, de abban is segítenek, hogy a digitális generációt könnyebb legyen bevonni a fizikai játékok világába. A mobiltelefon vagy tablet használata játék közben hidat épít a képernyő és az asztali játékélmény között, és később a gyerekek az alkalmazás nélküli játékokkal is szívesebben játszanak.

 

