„A férjem morgolódása viccesnek tűnt – míg ki nem derült, hogy egy halálos betegség jele volt”

Néma gyilkos: így emlegetik azt a szörnyű betegséget, amely egy férfi életét követelte, és ami egy furcsa tünettel jelentkezett. Felesége mesélte el néhai férje tragikus történetét.

Néma gyilkos – csak így emlegetik a glioblasztómát, a végzetes agydaganatot (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A néma gyilkos mindössze egy év alatt végzett a családapával

A brit Jean Gurrey és férje, Mark házasságában a férj időnkénti „zsémbessége” inkább nevetést váltott ki, mint aggodalmat. A család viccesen csak „jó kis morgolódásnak” nevezte, amit mindenki a korával magyarázott. Csakhogy később kiderült: a jókedvű panaszkodás mögött egy gyilkos agydaganat, a glioblasztóma bújt meg – olvasható a The Sun cikkében.

Jean, a 69 éves essexi nő így emlékezett vissza a tünetekre: „Mark panaszkodása a család humorának része volt, de idővel rosszabbá vált. Egyre ingerlékenyebb lett, és bár aggasztott, mindannyian az öregedés számlájára írtuk.” Egy idő után Mark, aki szenvedélyes golfozó volt, furcsa tüneteket kezdett tapasztalni: apró rohamokat és különös hallucinációkat.

Azt mondta, zenét hall a fejében. Rövid ideig tartott, heti pár alkalommal, és még azt is mondta, tetszik neki.

Egy 2023 januári CT-vizsgálat után jött a megdöbbentő diagnózis: rosszindulatú agydaganat. A műtét, sugár- és kemoterápia átmenetileg javulást hozott, de a mellékhatások – köztük a krónikus fáradtság – legyengítették Markot. A daganat néhány hónappal később agresszívan visszatért, és 2024 februárjában a férfi szervezete feladta a küzdelmet. „Visszatekintve látom a jeleket, de annyira aprók voltak” – mondta Jean.

Ez a betegség olyan, mint egy éjjeli orgyilkos. Lassan lopakodik, és nem kímél senkit.

A glioblasztóma a leggyorsabban növekvő és leggyakoribb rákos agydaganat felnőtteknél, átlagos túlélési ideje mindössze 12–18 hónap. Az orvosok kísérleti kezeléseket is mérlegeltek, de Mark állapota már túl súlyos volt. Semmit sem tehettek érte. Azóta felesége a rákkutatás és a rákbetegek támogatásának szentelte az életét, ezzel tartva életben néhai férje emlékét.