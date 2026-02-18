Krónikus migrénnek hitte a tüneteit – az orvosi vizsgálat után gyökeresen megváltozott az élete

Becca Valle évekig azt hitte, hogy visszatérő, krónikus migrén gyötri. Amikor azonban állapota hirtelen súlyosbodott, kiderült: sokkal komolyabb problémával áll szemben.

Migrénnek hitte, súlyos betegség volt a háttérben

A migrén súlyos betegséget jelzett előre

Becca Valle 2021-ben kezdett rendszeresen fejfájásra ébredni. A fájdalom napközben egyre erősödött, ezért először háziorvosához fordult, aki arcüregproblémára gyanakodott és gyógyszert írt fel. A kezelés azonban nem hozott javulást, a fejfájások továbbra is fennmaradtak.

Valle természetes módszerekkel is próbálkozott, például reggeli tengerparti sétákkal, de amikor egy roham különösen súlyossá vált, hányás és zavartság is jelentkezett. Kórházba került, ahol a vizsgálatok vérzést mutattak ki az agyában. Egy feltáró koponyaműtét során agydaganatot találtak, amelyet egy második beavatkozással eltávolítottak. A szövettani vizsgálat glioblasztómát, azaz az agydaganatok egyik agresszív típusát igazolta.

„A diagnózisomhoz vezető út érdekes volt”

– mondta Valle, aki párja, Craig, valamint családja és barátai támogatására támaszkodhatott. Elmondása szerint aktívan utánajárt a kezelési lehetőségeknek: orvosokat keresett fel az Egyesült Államok különböző pontjain, klinikai vizsgálatokról érdeklődött, és további szakvéleményeket kért.

Végül egy, a Marylandi Egyetemi Orvosi Központban zajló klinikai vizsgálatban vett részt, amely fókuszált ultrahang segítségével ideiglenesen megnyitja a vér-agy gátat, hogy a gyógyszerek hatékonyabban juthassanak el a daganatos sejtekhez. A kezeléssorozat hat hónap alatt három-hat beavatkozást jelentett.

Ma, több mint négy évvel később Valle azt mondja, teljes életet él. Bár a glioblasztóma esetében az orvosok nem beszélnek klasszikus értelemben vett remisszióról, ő rákmentesnek nevezi magát, és aktív életmódot folytat: túrázik, síel, bokszol, és sok időt tölt családjával és barátaival, derül ki a People cikkéből.