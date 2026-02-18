Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Krónikus migrénnek hitte a tüneteit – az orvosi vizsgálat után gyökeresen megváltozott az élete

migrén
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 12:00
betegségagydaganat
Nem is gondolta a nő. Migrén mögött lapult a szörnyű betegség.

Becca Valle évekig azt hitte, hogy visszatérő, krónikus migrén gyötri. Amikor azonban állapota hirtelen súlyosbodott, kiderült: sokkal komolyabb problémával áll szemben.

Menstruációs migrén
Migrénnek hitte, súlyos betegség volt a háttérben
Fotó: Halfpoint / Shutterstock

A migrén súlyos betegséget jelzett előre

Becca Valle 2021-ben kezdett rendszeresen fejfájásra ébredni. A fájdalom napközben egyre erősödött, ezért először háziorvosához fordult, aki arcüregproblémára gyanakodott és gyógyszert írt fel. A kezelés azonban nem hozott javulást, a fejfájások továbbra is fennmaradtak.

Valle természetes módszerekkel is próbálkozott, például reggeli tengerparti sétákkal, de amikor egy roham különösen súlyossá vált, hányás és zavartság is jelentkezett. Kórházba került, ahol a vizsgálatok vérzést mutattak ki az agyában. Egy feltáró koponyaműtét során agydaganatot találtak, amelyet egy második beavatkozással eltávolítottak. A szövettani vizsgálat glioblasztómát, azaz az agydaganatok egyik agresszív típusát igazolta.

„A diagnózisomhoz vezető út érdekes volt”

 – mondta Valle, aki párja, Craig, valamint családja és barátai támogatására támaszkodhatott. Elmondása szerint aktívan utánajárt a kezelési lehetőségeknek: orvosokat keresett fel az Egyesült Államok különböző pontjain, klinikai vizsgálatokról érdeklődött, és további szakvéleményeket kért. 

Végül egy, a Marylandi Egyetemi Orvosi Központban zajló klinikai vizsgálatban vett részt, amely fókuszált ultrahang segítségével ideiglenesen megnyitja a vér-agy gátat, hogy a gyógyszerek hatékonyabban juthassanak el a daganatos sejtekhez. A kezeléssorozat hat hónap alatt három-hat beavatkozást jelentett. 

Ma, több mint négy évvel később Valle azt mondja, teljes életet él. Bár a glioblasztóma esetében az orvosok nem beszélnek klasszikus értelemben vett remisszióról, ő rákmentesnek nevezi magát, és aktív életmódot folytat: túrázik, síel, bokszol, és sok időt tölt családjával és barátaival, derül ki a People cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu