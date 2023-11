A világ egyik legfájdalmasabb betegsége támadta meg a tízéves Bellát, ő mégis mosolyogva viseli

Kegyetlen betegség tette pokollá egy tündéri kislány mindennapjait: még a legkisebb érintés is óriási fájdalmat jelentett neki, így saját szülei sem ölelhették át – bármennyire is vágytak volna rá ők is, és vágyott rá kislányuk is. Belegondolni is szörnyű, milyen érzés lehet így felnőni. A kis Bella azonban mégsem hagyta el magát. Sőt, mintha szüleinek is ő adott volna erőt mosolyával és kitartásával.

A kis Bella ma már sokkal jobban van Fotó: YouTube

A Melbourne-ben élő kislány történetét a Current Affair című tévéműsor mutatta be először idén júliusban. Akkor megrázó képsorokat adtak közre, Bellát ugyanis folyamatos fájdalom kínozta, szinte megállás nélkül sikított. Mára – amikor a stáb újra meglátogatta – szerencsére sokat javult az állapota. Bella betegségét a tudomány komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) néven ismeri. Nem véletlenül terjedt el az "öngyilkos betegség" kifejezés sem: a fájdalom ugyanis minden ok nélkül alakul ki, folyamatosan fennáll és a fájdalomcsillapító kezelésekre sem reagál. A tudósok a legfrissebb kutatási eredmények alapján úgy vélik, az idegrendszer mellett a gyulladásos és autoimmun folyamatoknak is fontos szerepük lehet a CRPS kialakulásában.

Az átélt fájdalom erőssége a CRPS esetén nagyobb, mint szüléskor vagy amputáció alatt.

Bella a jobb lábában érezte a kínzó fájdalmat.

– Semmit sem tudok rátenni, még egy zsebkendőt sem, mert elkezdek sikítozni és felhólyagosodik – mesélte korábban. A kór egy nyaralás során jelentkezett nála először.

Külföldi szakember mentette meg a kislányt

Mivel Ausztráliában senki sem foglalkozik ezzel az egyébként rendkívül ritka kórral, a család egy amerikai, arkansasi szakembertől várt segítséget.

A kórházban arról álmodoztam, hogy rohangálok, megérintem a lábam, vagy csak ücsörgök, mint egy átlagos gyerek. És lám, most itt vagyok

– magyarázta a kezelések után Bella, akinek az élete gyökeresen megváltozott az utóbbi pár hónapban – szerencsére a jó irányba. A kislánynak immár sem gyógyszereket nem kell szednie, sem a folyamatos fájdalommal megküzdenie, a vágya pedig, hogy úgy éljen, mint bárki más a korosztályából, sokkalta közelebb van, mint azt fél évvel ezelőtt bárki is remélni merte volna.