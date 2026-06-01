Vidámparki rémálom: földbe csapódott a körhinta, legalább öten megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 06:15
Videón a drámai pillanatok. Durva baleset történt a vidámparkban.

Súlyos baleset történt egy indiai vidámparkban, amikor egy magasban forgó láncos körhinta működés közben összeomlott. A meghibásodás következtében több utas a földnek és a biztonsági korlátnak csapódott, legalább öt ember pedig megsérült.

A vidámpark-balesetben többen is súlyosan megsérültek.
Fotó:  Unsplash

Ijesztő jelenetek a vidámparkban

Az eset a dél-indiai Kerala államban található Happyland vidámparkban történt május 28-án, a helyi iskolai szünet idején, amikor a parkban különösen nagy volt a forgalom. A felvételek szerint a játék még teljes sebességgel működött, miközben utasok tucatjai ültek a körben forgó székekben. Néhány másodperccel később azonban a szerkezet felső része hirtelen az egyik oldalra kezdett dőlni. Ahogy a játék megrogyott, a rajta ülők egyre közelebb kerültek a talajhoz, végül több szék egy sárga védőkorlátnak, majd a földnek ütközött.

A balesetben legalább öt ember sérült meg, köztük két gyermek. A sérültek 14 és 54 év közöttiek, valamennyien turistaként érkeztek a térségbe. Négy embert csonttörésekkel és egyéb sérülésekkel szállítottak kórházba, állapotuk stabil. Egy nő azonban súlyosabb sérüléseket szenvedett, ezért egy másik egészségügyi intézménybe vitték speciális kezelésre.

A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a meghibásodást a szerkezet hegesztési pontjainak hibája, valamint a tartóelemek sérülése okozhatta. A jelentések szerint a fém tartószerkezet egy része eltört működés közben, ami a játék összeomlásához vezetett. Szemtanúk arról számoltak be, hogy közvetlenül a baleset előtt hangos reccsenést hallottak. 

A nyomozásban részt vevő egyik rendőr szerint a gép alkatrészeinek elhasználódása is szerepet játszhatott a történtekben. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szerkezetet az idő múlása már jelentősen megviselte, a közvetlen kiváltó ok azonban a hegesztés meghibásodása volt. A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a vidámparki játék átesett-e a kötelező karbantartásokon, valamint rendelkezett-e az előírt biztonsági tanúsítványokkal. Amennyiben kiderül, hogy mulasztás vagy szabályszegés vezetett a balesethez, a park üzemeltetői ellen eljárás indulhat, értesült a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
