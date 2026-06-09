Kettészakad az ország: kegyetlen, ami ezekre a vármegyékre vár

Kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. több vármegyére is elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatar veszélye miatt. Mint írták: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Kedden kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől egy-két fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.

Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.