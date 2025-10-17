Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
"Azt hittem, a mellrák az mellrák" – alattomos diagnózist kapott az ápolónő

mellrák
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 11:30
diagnózisbetegségmammográfia
Egy nő egész életében ápolóként dolgozott, mégis csak akkor hallott először a lebenyes emlőrákról, amikor őt magát diagnosztizálták vele. Egy apró, alig észrevehető elváltozás és egy figyelmeztető orvos mentette meg az életét, most pedig másokat is arra biztat, hogy soha ne hagyják ki a mellrákszűrést.

Egy amerikai ápoló, Tammy McDevitt még soha nem hallott a lebenyes emlőrákról, egészen addig, amíg nála is ezt diagnosztizálták. Most a mellrák egy ritka, nehezen észrevehető fajtájával kell, hogy megküzdjön a nő, aki akár éveken át is együtt élhetett a gyilkos kórral, anélkül, hogy tudott volna róla.

Rendkívül nehezen diagnosztizálható mellrákot találtak a nőnél
Rendkívül nehezen diagnosztizálható mellrákot találtak a nőnél  Fotó: Unsplash

A rendszeres mammográfia ellenére sem vették észre a mellrákot

Azt hittem, a mellrák az mellrák

– jelentette ki a 63 éves McDevitt, aki a Cleveland Klinika Neurológiai Intézetében dolgozik, mint ápolói gondozáskoordinátor.

Onkológusa, Dr. Shimoli Barot elmagyarázta, hogy az emlőrákok mintegy 70 százaléka ductalis típusú, vagyis a tejcsatornákban alakul ki, míg az emlőrákok körülbelül 15-20 százaléka invazív lebenyes emlőrák, amely azon a területen képződik, ahol az anyatej termelődik és tárolódik.

Ez a fajta rák vékony szálakban, pókhálószerűen növekszik, így a korai stádiumban gyakran nem mutatható ki a diagnosztikai vizsgálatokon.

Én minden évben, vallásos rendszerességgel elmegyek mammográfiára. Minden évben kapok egy levelet, amiben az áll, hogy "A mammográfiás felvétel tiszta, de mivel sűrű az emlőszövete, apró elváltozásokat elrejthet"

– mesélte az ápolónő.

McDevitt már kezdett frusztrált lenni, hogy nem kap válaszokat, így közölte orvosával 2022. májusában, hogy többet nem fog elmenni mammográfiára.

Ő megmentette az életemet. 2024 szeptemberében újabb mammográfiám volt, és másnap hívtak, hogy valamit találtak, amit strukturális elváltozásnak neveznek a bal mellemben. A legjobb módja annak, hogy leírjam, hogyan nézett ki: mintha egy lepedőt megfognál, kicsit megcsavarnád az ujjad között, majd elengednéd, épphogy észrevehető volt, nagyon finom elváltozás.

Ezt követően minden felgyorsult, diagnosztikai mammográfiát és biopsziát végeztek a nőn, majd másnap telefonhívás kapott, amiben közölték vele a szörnyű hírt, miszerint az elváltozás rossz indulatú.

Sírtam. Már előre leszervezték nekem a többi időpontot: további vizsgálatokat, szűréseket és műtétet... Azt hiszem, talán évek óta bennem volt, mert korábban észrevettem egy enyhe elváltozást a mellemben, de azt hittem, csak az öregedés jele, így nem említettem az orvosomnak.

A drasztikus műtét után jöttek a sugárkezelések

2024. október 31-én részleges masztektómián esett át McDevitt, majd mindkét mellén rekonstrukciós műtét hajtottak végre. Körülbelül egy hónappal később megkezdte a napi sugárkezeléseket.

Az én rákos sejtem ösztrogén- és progeszteronreceptor-pozitív, valamint HER2-negatív volt, ezért 10 évig ösztrogénblokkolót kell szednem, mivel az ösztrogén serkentheti a daganat növekedését.

A diagnózis után döbbent rá, hogy a családi kórtörténete nagyon árulkodó volt már a kezdetektől fogva. Három unokatestvérének is volt emlőrákja, az édesanyja, aki 90 évig élt, szintén emlőrákos volt, illetve anyja testvére 46 évesen petefészekrákban hunyt el.

A gyógyszer fájdalmat okoz, az ízületeim fájnak tőle. Az akupunktúra életmentőnek bizonyult, ez jelenti a különbséget aközött, hogy képes vagyok-e szedni a gyógyszert, vagy sem. Ez egy utazás. Vannak jobb és rosszabb napok.

Nemcsak saját maga miatt aggódik, de családja miatt is

Kétszer is letesztelték McDevittet, és mivel BRCA-negatív, valószínűleg a lánya is az.

Ő 29 éves, és mivel az édesanyja és a nagymamája is emlőrákos volt, nagyon aggódom érte, bárcsak előbb megvizsgálnák. A 35 éves fiamnak három kislánya van, értük is aggódom.

Ha korán felismerik, a kilátások nagyon jók, de a lebenyes rák évekkel a kezelés után is visszatérhet.

Azt remélem, hogy tíz év múlva már jobban tudják majd kezelni ezt a betegséget.

McDevitt elárulta: nem tud túlságosan előre tervezni a jövőt illetően, mivel helyzete még mindig kilátástalan. Jelenleg próbál mindennap a mának élni, hiszen nem tudja, lesz-e holnapja – írja a People.

 

