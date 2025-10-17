"Azt hittem, a mellrák az mellrák" – alattomos diagnózist kapott az ápolónő

Egy amerikai ápoló, Tammy McDevitt még soha nem hallott a lebenyes emlőrákról, egészen addig, amíg nála is ezt diagnosztizálták. Most a mellrák egy ritka, nehezen észrevehető fajtájával kell, hogy megküzdjön a nő, aki akár éveken át is együtt élhetett a gyilkos kórral, anélkül, hogy tudott volna róla.

Rendkívül nehezen diagnosztizálható mellrákot találtak a nőnél Fotó: Unsplash

A rendszeres mammográfia ellenére sem vették észre a mellrákot

Azt hittem, a mellrák az mellrák

– jelentette ki a 63 éves McDevitt, aki a Cleveland Klinika Neurológiai Intézetében dolgozik, mint ápolói gondozáskoordinátor.

Onkológusa, Dr. Shimoli Barot elmagyarázta, hogy az emlőrákok mintegy 70 százaléka ductalis típusú, vagyis a tejcsatornákban alakul ki, míg az emlőrákok körülbelül 15-20 százaléka invazív lebenyes emlőrák, amely azon a területen képződik, ahol az anyatej termelődik és tárolódik.

Ez a fajta rák vékony szálakban, pókhálószerűen növekszik, így a korai stádiumban gyakran nem mutatható ki a diagnosztikai vizsgálatokon.

Én minden évben, vallásos rendszerességgel elmegyek mammográfiára. Minden évben kapok egy levelet, amiben az áll, hogy "A mammográfiás felvétel tiszta, de mivel sűrű az emlőszövete, apró elváltozásokat elrejthet"

– mesélte az ápolónő.

McDevitt már kezdett frusztrált lenni, hogy nem kap válaszokat, így közölte orvosával 2022. májusában, hogy többet nem fog elmenni mammográfiára.

Ő megmentette az életemet. 2024 szeptemberében újabb mammográfiám volt, és másnap hívtak, hogy valamit találtak, amit strukturális elváltozásnak neveznek a bal mellemben. A legjobb módja annak, hogy leírjam, hogyan nézett ki: mintha egy lepedőt megfognál, kicsit megcsavarnád az ujjad között, majd elengednéd, épphogy észrevehető volt, nagyon finom elváltozás.

Ezt követően minden felgyorsult, diagnosztikai mammográfiát és biopsziát végeztek a nőn, majd másnap telefonhívás kapott, amiben közölték vele a szörnyű hírt, miszerint az elváltozás rossz indulatú.

Sírtam. Már előre leszervezték nekem a többi időpontot: további vizsgálatokat, szűréseket és műtétet... Azt hiszem, talán évek óta bennem volt, mert korábban észrevettem egy enyhe elváltozást a mellemben, de azt hittem, csak az öregedés jele, így nem említettem az orvosomnak.

A drasztikus műtét után jöttek a sugárkezelések

2024. október 31-én részleges masztektómián esett át McDevitt, majd mindkét mellén rekonstrukciós műtét hajtottak végre. Körülbelül egy hónappal később megkezdte a napi sugárkezeléseket.

Az én rákos sejtem ösztrogén- és progeszteronreceptor-pozitív, valamint HER2-negatív volt, ezért 10 évig ösztrogénblokkolót kell szednem, mivel az ösztrogén serkentheti a daganat növekedését.

A diagnózis után döbbent rá, hogy a családi kórtörténete nagyon árulkodó volt már a kezdetektől fogva. Három unokatestvérének is volt emlőrákja, az édesanyja, aki 90 évig élt, szintén emlőrákos volt, illetve anyja testvére 46 évesen petefészekrákban hunyt el.

A gyógyszer fájdalmat okoz, az ízületeim fájnak tőle. Az akupunktúra életmentőnek bizonyult, ez jelenti a különbséget aközött, hogy képes vagyok-e szedni a gyógyszert, vagy sem. Ez egy utazás. Vannak jobb és rosszabb napok.

Nemcsak saját maga miatt aggódik, de családja miatt is

Kétszer is letesztelték McDevittet, és mivel BRCA-negatív, valószínűleg a lánya is az.

Ő 29 éves, és mivel az édesanyja és a nagymamája is emlőrákos volt, nagyon aggódom érte, bárcsak előbb megvizsgálnák. A 35 éves fiamnak három kislánya van, értük is aggódom.

Ha korán felismerik, a kilátások nagyon jók, de a lebenyes rák évekkel a kezelés után is visszatérhet.

Azt remélem, hogy tíz év múlva már jobban tudják majd kezelni ezt a betegséget.

McDevitt elárulta: nem tud túlságosan előre tervezni a jövőt illetően, mivel helyzete még mindig kilátástalan. Jelenleg próbál mindennap a mának élni, hiszen nem tudja, lesz-e holnapja – írja a People.