Sokkot kapott az anya: az orvosok azt mondták a 13 éves szűz lányának, hogy terhes

Döbbenetes történetet osztott meg egy amerikai édesanya, aki szerint a kórházban tévesen közölték 13 éves lányával, hogy terhes.

Mindenkit sokkolt az orvos diagnózisa: terhes volt a 13 éves kislány?

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A 40 éves Anamaria Llorca elmondása szerint a történet akkor kezdődött, amikor lánya az iskolából írt neki, hogy fájdalmat érez a köldöke felett. Az anya először vakbélgyulladásra gyanakodott, ezért azonnal a sürgősségi osztályra vitte a gyermeket. A kórházban vérvizsgálatot, vizeletvizsgálatot és ultrahangot rendeltek el. Az édesanya szerint minden rutinszerűen zajlott egészen az ultrahangvizsgálatig.

A vizsgálat alatt a szakember végig beszélgetett velünk, aztán hirtelen elhallgatott

– idézte fel.

Az ultrahang után a technikus visszatolta őket a kórterembe, majd távozáskor sok szerencsét kívánt nekik, ami az anya szerint már akkor rossz előérzetet keltett benne.

Nem sokkal később egy asszisztens és egy másik dolgozó érkezett a szobába, majd arra kérték az anyát, hogy hagyja magára a lányát. Anamaria eleinte azt hitte, hogy bizalmas kérdéseket szeretnének feltenni a kamasznak, ezért kiment. Néhány perc múlva azonban visszament a szobába, ahol megdöbbentő látvány fogadta.

Amikor beléptem, a lányom sírt

– mesélte.

Elmondása szerint ekkor közölték a gyermekkel, hogy hat hét és három napos terhes.

Azonnal azt mondtam: kizárt dolog, hogy a lányom terhes

– emlékezett vissza.

Mindenki azt hitte, hogy terhes a kislány

Az anya szerint a diagnózis azért is volt különösen furcsa, mert a vér- és vizeletvizsgálatok egyaránt negatív eredményt mutattak. A történet még nyugtalanítóbb fordulatot vett, amikor a lány megpróbálta elmagyarázni, hogy soha nem élt szexuális életet.

A lányom később azt mondta nekem, hogy hiába magyarázta ezt el, mégis azt mondták neki, hogy igen

– állította az anya.

A család a hétvégét bizonytalanságban töltötte, majd hétfőn sürgősségi időpontot kaptak egy nőgyógyásznál. Az újabb vizsgálat végül teljesen más eredményt hozott. Az orvos megállapította, hogy a 13 éves lány nem terhes. Az ultrahangon látott elváltozás valójában a legutóbbi menstruációból visszamaradt vér volt.

Elmagyarázta nekem, hogy a lányom NEM terhes, ahogy én végig tudtam

– mondta megkönnyebbülten az anya.