„Az unokaöcsém megmentette az életemet, aztán belefulladt a szennyvízbe” – a sztrók után újabb tragédia sújtotta Istvánt

Egyetlen telefonhívás mentette meg István életét. A férfi tavaly októberben kapott súlyos, vérzéses sztrókot, amely örökre megváltoztatta a mindennapjait. Az életét szeretett unokaöccsének köszönheti, akit azonban nem sokkal később tragikus balesetben veszített el. A fiatalember a szennyvízben fulladt meg. István szerint a fájdalmat soha nem lehet feldolgozni, de a reményt nem hajlandó feladni.

A sztrók lebénította Istvánt, de a kitartását nem tudta megtörni: ma is minden nap a gyógyulásért dolgozik. Napi rutinja van és nem adta fel, pozitív gondolatokkal és emberekkel veszi magát körül. Fotó: Olvasói

„A zuhany alatt kaptam sztrókot” – perceken múlt István élete

A ma már nyugdíjas férfi hosszú éveken át dolgozott csatornaműgépészként a falu határában lévő szennyvíztelepen. Imádta a munkáját, úgy érezte, végre megtalálta a helyét.

Nagyon szerettem a munkámat, nekem ez álommunka volt. Korábban rengeteget fizikai munkát végeztem, itt pedig számítógéppel dolgozhattam. Soha nem éreztem tehernek. Talán éppen ez volt a baj, mert teljesen túlhajszoltam magam, a végkimerülésig

– mesélte lapunknak Tillinger István.

A családjában sajnos nem volt ismeretlen a sztrók. Mindkét szülője ebben a betegségben halt meg, ezért tudta, hogy nála is fennáll a veszély. A végzetes napon a munkahelyén zuhanyozott.

Meleg vízzel zuhanyoztam, amikor egyszer csak furcsa érzés futott végig a testemen. A jobb oldalamon olyan forróságot éreztem, amit soha előtte. Azonnal tudtam, hogy nagy a baj, hogy sztrókot kaptam

– idézte fel a drámai pillanatokat.

A férfi azonnal telefonált az unokaöccsének, de már alig tudott beszélni.

Nem értette, mit mondok. A felesége, Joli viszont rögtön rájött, hogy sztrókom van. Azonnal autóba ültek, hívták a mentőket és száguldottak hozzám. Az orvosok szerint perceken múlt az életem.

– mondta.

A vérzéses sztrók nem volt műthető, így hosszú és nehéz rehabilitáció következett. István egyik napról a másikra lebénult a jobb oldalára és meg kellett tanulnia együtt élni az új, megváltozott helyzetével.

A betegségnél azonban talán még jobban fájt neki az emberek viselkedése.

Akiket korábban a barátaimnak hittem, sokan hátat fordítottak nekem. Volt, aki azt mondta, nincs értelme tornáznom, más szerint haszontalan vagyok. Ez legalább akkora harc volt, mint maga a sztrók. Meg kellett tanulnom kizárni a negatív embereket az életemből

– mondta megtörten.