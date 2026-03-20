Megszólalt a Borsnak Domján Evelin: Kíméletlen betegsége miatt óriási bajban A Nagy Duett élő show-ja!

Domján Evelin a minap osztotta meg rajongóival közösségi oldalán, hogy őt is ledöntötte az influenza, állapota pedig egyre csak romlik. A Nagy Duett versenyzőjének még a beszéd is megterhelő, így komoly veszélybe került a sztárpár vasárnapi dupla produkciója.

A Nagy Duett párosa egészségügyi problémák miatt nem biztos, hogy színpadra tud állni vasárnap (Fotó: Máté Krisztián)

Aggódnak a nézők: veszélyben A Nagy Duett élő show-ja

Az aggasztó hírt Vastag Csaba felesége Instagram-oldalán közölte követőivel. Az énekes párja influenzás megbetegedésben szenved, melynek következtében ödémásak lettek a hangszálai. Domján Evelin most a Borsnak nyilatkozott állapotáról.

Nagyon remélem, hogy nincs veszélyben a vasárnapi dupla produkciónk. Egy eléggé embert próbáló időszak van mögöttünk, hiszen hétről hétre mindenki beleteszi magát és próbálja a lehető legtöbbet nyújtani

– kezdte A Nagy Duett sztárja.

"Nekem a színpad egy teljesen ismeretlen terep volt, illetve az, hogy a kezemben mikrofont tartok. Ahhoz képest, hogy honnan indultunk, most ég és föld a különbség. Azt érzem, hogy muszáj mindent megtennem annak érdekében, hogy vasárnapra jól legyek. Attól azonban tartok, hogy az a lendület, amit a nézők már megszokhattak tőlem az veszélyben van, ezért is éreztem fontosnak, hogy megosszam ezt azokkal az emberekkel, akik követnek, mert tudom, hogy tőlem nem ezt várják el, amit most jelenleg nyújtani tudok" – mesélte Domján Evelin.

Vastag Csaba és párja bíznak abban, hogy vasárnap újult erővel állhatnak színpadra (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Mindent megtesz a gyógyulásért

Vastag Csaba párja minden tőle telhetőt megtesz, hogy egészségesen álljon színpadra, ennek érdekében pedig a holisztikus gyógyászattól kezdve, az antibiotikum kúrán át mindent bevet. Az adrenalin azonban hajtaná, ha rajta múlna már a színpadon lenne.

Mindenféle természetes gyógymódot alkalmazok, rengeteg olajat használok, nagyon sokat iszom, fekszem és pihenek, emellett pedig antibiotikum kúrán vagyok. A fekvés az, ami igazán nehezemre esik, mert én már mennék próbálni és készülni az adásra, de sajnos nem engedi most a szervezetem.

Vastag Csaba és Domján Evelin próbálni sem tudott

Hétről hétre egyre keményebb a verseny A Nagy Duett 2026-os mezőnyében. A sztárpárok éjt nappallá téve igyekeznek kihozni magukból a maximumot, ehhez pedig elengedhetetlenek a rendszeres és folyamatos próbák. Az egészségügyi problémák azonban jelenleg akadályozzák Evelint, hogy teljes mértékben a vasárnapi élő show előkészületeire tudjon koncentrálni.

Sajnos nem sokat tudtunk próbálni, sőt, azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés lehetőségünk volt rá. A foniáter, aki a hangszalagok vizsgálatával foglalkozik azt javasolta, hogy a beszédet is teljes mértékben redukáljam le, tehát egyáltalán nem használhatom a hangomat. Bízom benne, hogy a rengeteg pihentetés meghozza a gyümölcsét és jobban leszek vasárnapra

– mondta lapunknak Evelin.