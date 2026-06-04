Elvált Kőhalmi Zoltán! Ezt mondta korábban a feleségéről

„Áprilisban, huszonkét év házasság után - és szinte napra pontosan harminc évre rá, hogy annak idején összejöttünk - feleségemmel elváltunk” – írta ki Facebook oldalára a humorista. Kőhalmi Zoltán az elmúlt évek egyik legjobban ismert szórakoztatója, aki most kivételt tett, mivel tőle nem megszokott módon, betekintést engedett magánéletébe. Korábban is csak ritkán nyilatkozott feleségéről, ám amikor ezt megtette, akkor is szokásos humorával és iróniájával tette azt.

Kőhalmi Zoltán nagy bejelentése mindenkit lesokkolt (Fotó: Éberling András)

Kőhalmi Zoltán felesége mindent megtervezett

Korábban arról mesélt a humorista, hogy bármilyen felkérést kapott, a párja egyből laptopot ragadott, és tervezni kezdte az utazást. Zoltán feleségét egy roppant határozott, gyakorlatias személyiségnek tartotta, aki mindent pillanatok alatt elintézett. Akkoriban még nem tűnt úgy, hogy bármi probléma lenne a kapcsolatban, bár Zoli azt is hozzátette, hogy nagyon nehéz vele együtt élni.

Ennek oka pedig az, hogy ha nem ő találja ki, hogy hova menjenek nyaralni, akkor folyamatosan akadékoskodik, hogy miért éppen oda kellett menni. Ám azt is hozzátette, hogy amikor megérkeznek, akkor már jól tudja magát érezni.

Kőhalmi Zoltán gyerekei továbbra is mindkettőjük felelőssége marad (Fotó: Kisalföld)

Kőhalmi Zoltán így búcsúzott feleségétől közösségi oldalán

A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük

– árulta el a Showder Klub korábbi humoristája, aki korábban depresszióval is küzdött.

Kőhalmi Zoltán három gyermeke, Eszter, Péter és Bálint. A gyerekneveléssel kapcsolatban a humorista korábban úgy fogalmazott, hogy felesége volt a komolyabb szülő, aki inkább nevelte őket, míg Zoli inkább a poénos, játszós apuka szerepét vette fel. Gyerekeinek kora nem ismert, mivel a Karinthy-gyűrűs humorista féltve őrzi családját és magánéletét a nyilvánosságtól és nem szívesen mutatja őket oldalain. Ennek ellenére, bár két hónappal később, de közösségi oldalán jelentette be, hogy 22 éve tartó házasságának ezzel vége. Azt is hozzátette, hogy nincs szó semmilyen szerelmi háromszögről, mivel békésen sikerült elválniuk és sikerült megbeszélni a nézeteltéréseket.