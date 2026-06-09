„A szívem szakadt meg, amikor megláttam” – Szemek és látóidegek nélkül született a kisfiú, saját bátyja lett a védőangyala

A 31 éves Beth Fair-Lawton terhessége teljesen eseménytelenül telt, így semmi sem készítette fel arra a drámára, ami a szülőszobán várt rá. Miután világra hozta második kisfiát, Rudyt, feltűnt neki, hogy a baba egyáltalán nem nyitja ki a szemét. A kórházi személyzet eleinte lerázta azzal a szöveggel, hogy ez a császáros babáknál megszokott. Beth azonban nem hagyta magát, hiszen az első fia is császármetszéssel született, és ő azonnal kinyitotta a szemét – az édesanya ekkor még nem is sejtette, hogy második gyermeke valójában szemgolyó nélkül született.
Rossz megérzésem volt. Többször kértem, hogy vizsgálják meg, de azt mondták, jól van. Három napba telt, mire a szülésznők komolyan vették az aggodalmamat
– emlékezett vissza az édesanya.
A harmadik napon végül egy szülésznő megpróbálta felnyitni a kicsi szemhéját, de amit látott, attól ő is megrettent. Azonnal hívta a kollégáit, majd az intenzív osztályos nővért és a főorvost.
Kiugrott a szívem a helyéről. Tudtam, mi következik.
A vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak: Rudy egy rendkívül ritka genetikai mutáció miatt bilaterális anoftalmiával született, vagyis egyáltalán nincsenek szemgolyói és látóidegei. A betegség mindössze egy a százezerhez, vagy egy a kétszázötvenezerhez gyakorisággal fordul elő.
Ha a sokkoló diagnózis nem lett volna elég, a családnak a külvilág érzéketlenségével is meg kell harcolnia. Rudy nemcsak vak, hanem közepes halláskárosodással és nyelési nehézségekkel is küzd, utóbbi miatt szondával kell táplálni. Az anyát mégis az emberek reakciói sebzik meg a legjobban.
Némelyik ember nagyon érzéketlen. Megpróbáltam baba-mama klubokba járni; egyes szülők nagyon támogatóak voltak, mások viszont csak bámultak vagy elkerültek minket. Emiatt olyan kellemetlenül éreztem magam, mintha nem tartoznánk közéjük.
Ráadásul a kórházi bürokrácia is újra és újra feltépi a sebeket. Nem egyszer fordult elő, hogy a kisfiút látásvizsgálatra hívták be, az anyának pedig magyarázkodnia kellett.
Újra és újra el kell magyaráznom, hogy nincsenek szemei. Ez annyira ritka, hogy még az orvosokat is meglepi.
A mindennapi küzdelmek közepette a legnagyobb támaszt Rudy hároméves bátyja, Jax jelenti, aki elképesztő természetességgel fogadta el öccse állapotát.
A hároméves bátyja, Jax imádja őt. Azt mondja: 'Rudy nem tudja kinyitni a szemét, de a kezével lát.' Játékokat ad Rudy kezébe, és azt mondja: 'Nézd ezt, Rudy!'
– mesélte meghatottan az anyuka.
Rudy most 16 hónapos, és a nehézségek ellenére egy rendkívül vidám, huncut kisfiú, aki imád tapsolni a zenére, és már megtanult egyedül felülni is. Mivel a szemével nem tud tájékozódni, a tapintása lett a legfőbb érzékszerve: ha az édesanyja távol van tőle, visszatérve Rudy azonnal kinyújtja a kezeit, és végigtapogatja Beth arcát, hogy megbizonyosodjon róla, valóban ő az. A család most egy speciális, 3D-s családi fotót is készíttetett, hogy a kisfiú a tapintásán keresztül bármikor „láthassa” a szerettei arcát – írja a Sun.
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