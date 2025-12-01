Négy hétig feküdt kómában, és mindkét lábát elveszítette, mégsem adja fel Ákos: "Minden reggel mosollyal ébredek"

„Így kellett történnie, nem véletlenül kaptam ezt a sorsot” – mondja Ákos, akinek négy évvel ezelőtt egy motorbaleset miatt mindkét lábát amputálni kellett. Az, hogy életben maradt, már önmagában csoda, hiszen alig maradt ép csontja a baleset után. A 23 éves győri fiatal egyetemista lett, vagyis mozgalmas életet él. Mindez hatalmas eredmény, főleg úgy, hogy volt idő, amikor az sem volt biztos, hogy felébred a kómából. Motorra azóta még nem ült, de nagyon várja azt a napot, amikor újra megteheti és a műláb sem akadályozza majd.

A műláb is kapott tetoválást, igaz, a matrica könnyen leszedhető Fotó: Tichi Ákos Bolivár

A műláb nem akadály, így is lehet boldog az ember

Tichi Ákos Bolivár dolgozik a jövőjén: videókat készít a közösségi oldalaira, hogy motiváljon másokat. Tévéműsor rendezést tanul, bár most halasztania kellett, mert a rosszul legyártott protézis miatt kisebesedett a lába.



Ha nehéz időszak jön, mindig arra gondolok, hogy semmi sem tarthat örökké, előbb-utóbb megérkezik a jó is. Ez segített akkor is, amikor a legrosszabb helyzetből kellett felállnom. Már gyógyul a seb, egy művégtag-készítő pedig átalakítja a protézist, hogy kényelmesebb legyen

– mondja bizakodva.

"Faith" a cipőben, azaz hittel él az ember Fotó: Tichi Ákos Bolivár

Ákos a családjára mindig számíthat, de egyre fontosabb számára, hogy önállóan oldja meg a dolgait, hiszen képes rá



Tiszteletben tartják, hogy szeretnék mindent magam intézni, de érzem, hogy ott vannak mögöttem. Sírhatnék minden nap, de dönthetek úgy is, hogy még így is millió dolog van, amit csinálhatok. Ez tart életben. Sokszor végiggondoltam már, mit kell másképp csinálnom, hogy elérjem, amit szeretnék. Mindig sikerült, mert a megoldásra figyelek és pozitív maradok. A baleset előtt rengeteget edzettem, és szerencsére mostanában is tudok rendszeresen sportolni

– magyarázta Ákos.

A baleset

Ákos Csesznek felé motorozott teljes védőfelszerelésben, csizmában. Egy ideje mar úton voltak, amikor egy balos kanyarban elcsúszott, onnantól pedig minden kiesett számára. Helikopterrel vitték a győri kórházba, ahol majdnem fél napig műtötték. A bal bokája szétroncsolódott, nyílt törést szenvedett a jobb lábszára, eltört a combcsontja és három gerinccsigolyája, sérültek a bordái és a kulcscsontja is. A műtét után közel négy hétig kómában feküdt, és senki nem hitte, hogy valaha felébred. De mégis megtörtént a csoda.