Megható véradás indul egy 9 éves rákos kisfiú emlékére

Véradást tartanak az ImpactLife szervezésében, hogy tisztelegjenek a 9 éves Gavin Springfield emléke előtt, aki tavaly vesztette életét a rák szövődményei miatt.
A kisfiút neuroblasztómával diagnosztizálták, és öt éven keresztül kezelték az Iowa Cityben található University of Iowa Hospitals and Clinics intézményben. Ez idő alatt számos vér- és trombocitatranszfúzióra volt szüksége.
A család közlése szerint Gavin egyik kedvenc elfoglaltsága a Legózás volt, ezért a véradás mellé egy különleges gyűjtést is indítottak.
A hozzátartozók barátok és ismerősök segítségével Legókat gyűjtenek, amelyeket később az „A Sibling’s Love” Foundation szervezetnek adományoznak, hogy kórházakban fekvő gyermekekhez kerüljenek.
A család célja, hogy így őrizzék meg a kisfiú emlékét, miközben más, beteg gyerekek mindennapjait is egy kicsit könnyebbé teszik írja a KWQC.
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