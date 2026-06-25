Megható véradás indul egy 9 éves rákos kisfiú emlékére

Véradást tartanak az ImpactLife szervezésében, hogy tisztelegjenek a 9 éves Gavin Springfield emléke előtt, aki tavaly vesztette életét a rák szövődményei miatt.

Vért gyűjtenek a rákos kisfiú emlékére

Fotó: 123RF

A kisfiút neuroblasztómával diagnosztizálták, és öt éven keresztül kezelték az Iowa Cityben található University of Iowa Hospitals and Clinics intézményben. Ez idő alatt számos vér- és trombocitatranszfúzióra volt szüksége.

Így őrzik a rákos kisfiú emlékét

A család közlése szerint Gavin egyik kedvenc elfoglaltsága a Legózás volt, ezért a véradás mellé egy különleges gyűjtést is indítottak.

A hozzátartozók barátok és ismerősök segítségével Legókat gyűjtenek, amelyeket később az „A Sibling’s Love” Foundation szervezetnek adományoznak, hogy kórházakban fekvő gyermekekhez kerüljenek.

A család célja, hogy így őrizzék meg a kisfiú emlékét, miközben más, beteg gyerekek mindennapjait is egy kicsit könnyebbé teszik írja a KWQC.