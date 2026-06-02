"Szeretlek most és mindörökké" – Mégsem rúgják ki Tom Hardy-t? Helen Mirren megszólalt a Gengsztervilág-balhéról

Az utóbbi években alig találtunk jobb gazfickó-showműsort streamingen, mint a Pierce Brosnan, Helen Mirren és Tom Hardy főszereplésével bemutatott Gengsztervilág. A SkyShowtime-sorozatok népszerű képviselőjét meg tavaly tavasszal mutatták be, majd egészen júniusig tartotta lázban hétről hétre a rajongókat, akik izgatottan várják azóta is a széria második fejezetét. Az izgatottságukból fakadó örömüket azonban csakhamar letörték azok a pletykák, miszerint az egyik főszereplőt, Tom Hardy a botrányos viselkedése kihajították a sorozatból – írja az Origo.

A Gengsztervilág szereplői, Helen Mirren, Pierce Brosnan és Tom Hardy között balhé alakult ki? (Fotó: PA)

Tom Hardy mégsem repül? Helen Mirren bevédte a rosszfiút

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hollywoodi botránya bontakozott ki a múlt héten, mikor is olyan hírek láttak napvilágot, hogy Tom Hardy annyira átszellemülten rosszfiú lett, hogy sikeresen kirúgatta magát a Gengsztervilágból. A színész ugyanis állítólag több alkalommal tiszteletlenül viselkedett a stábbal és legendás kollégáival szemben. Hardy órákig nem volt hajlandó kimozdulni a lakókocsijából, pedig már mindenki csak rá várt, bele akart nyúlni több ízben is a forgatókönyvbe, de még a rendező munkájába is rendszeresen beleszólt.

Tom Hardy Gengsztervilág főszereplőjeként többet mégsem lesz látható? (Fotó: IMDb)

A rajongók napok óta teljes pánikban éltek, hiszen ezzel úgy tűnt, a széria Harry Da Souzája a Gengsztervilág 2. évadában még fel fog tűnni, de az esetleges folytatásokban már biztosan nem kap szerepet. Azonban az némileg most megnyugtatta a fanokat, hogy nem más vette védelmébe Tom Hardy-t, mint a sorozat főhősnője, Helen Mirren. A 80 éves színésznő Instagramon osztott meg egy képet balhés munkatársáról, melyhez az alábbi szöveget fűzte hozzá:

Szeretlek most és mindörökké, Helen

– olvasható a posztban.

Ebből a bejegyzésből a nézők legnagyobb szerencséjére nem éppen az jön le, hogy a két színész rossz kapcsolatot ápolna. Így jó eséllyel vagy kacsa volt az egész, vagy amennyiben valóban volt közöttük némi nézeteltérés Hardy nem először tapasztalható erősen megkérdőjelezhető viselkedéséből fakadóan, már minden bizonnyal elásták a csatabárdot.