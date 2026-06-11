Sátrából rabolta el a 4 éves kislányt – 18 nap után találtak rá az elkövetőre

A 4 éves Cleo Smith-et 18 napon át tartotta fogva egy férfi, miután kempingezés közben elrabolta őt. A kislány ma, kilencévesen már sikeres tornász, és aktív, boldog életet él.

Sátrából rabolták el a ma 9 éves Cleo-t (fotó: YouTube)

Ki rabolta el Cleo-t?

Cleo-t 2021. október 16-án vitte el sátrából Terence Darrell Kelly. A kislány szüleivel, Jake-kel és Ellie-vel, valamint húgával, Islával táborozott Nyugat-Ausztráliában.

A hálózsákjának nyoma sem volt, de tudtuk, hogy nem tudta volna elvinni. Reméltük, hogy csak a közelben van, és ez az egész egy rossz álom… de legbelül tudtuk, hogy nem sétált el – elvitték

- mondta Ellie.

A gyermeket 2021. november 3-án találták meg, 18 napos intenzív keresés után. A rendőrség szerint Cleo fizikailag jól volt, de kórházba vitték kivizsgálásra. Hajnali 1 óra körül bukkantak rá, mindössze néhány mérföldre a család otthonától.

Gyorsak és hatékonyak voltak. Amint megkapták az információt, azonnal cselekedtek

- mondta Ellie a rendőrségről utalva arra, hogy gyors reakciójuk kulcsszerepet játszott lánya megtalálásában.

A 37 éves Kelly jelenleg 13 év és 6 hónap börtönbüntetését tölti, miután bűnösnek vallotta magát. Cleo azóta úszik, tornázik, és nemrég tért vissza első külföldi útjáról: Szingapúrban vett részt egy nemzetközi tornászversenyen - írja a People.