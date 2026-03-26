Sokkoló gyermekrablás: autizmussal élő fiának zaklatóját kényszerítette bocsánatkérésre az anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 07:30
Körbe-körbe autózott, míg meg nem találta a fiút. A gyermekrablással vádolt anya végül bocsánatkérésre kényszerítette a zaklatót.
Egy utahi anyát gyermekrablással vádolnak, miután autizmussal élő fiának feltételezett zaklatóját vitte el, majd arra kényszerítette, hogy bocsánatot kérjen.

Gyermekrablással vádolják Shannon Tufugát
Gyermekrablással vádolják Shannon Tufugát

Miért vádolják az anyukát gyermekrablással?

A 40 éves Shannon Tufugát hétfőn (március 23-án) vádolták meg gyermekrablással és súlyos gyermekbántalmazással egy 2025. szeptember 17-én történt incidens miatt. A vád szerint a nő körbe-körbe furikázott, és egy 11 éves fiút keresett.

Amikor észrevette a bicikliző gyereket, megállította, és magyarázatot követelt tőle az állítólagos zaklatás miatt.

Megállította a járművét a fiú biciklije előtt, majd rávette, hogy szálljon be az autóba. A fiút a szülei tudta és engedélye nélkül hazavitte provói otthonába, hogy bocsánatot kérjen a gyermekétől

- áll a vádiratban.

A 11 éves fiú végül bocsánatot kért, ugyanakkor a nő állítólag azzal fenyegette meg, hogy a férje megveri. Az eset a hatóságok szerint súlyos érzelmi stresszt okozott a fiúnak, aki azóta jelentős szorongással küzd, és a mindennapi rutinját is meg kellett változtatnia.

Tufugát kezdetben elsőfokú bűncselekménnyel vádolták, ám a vádat később másodfokúra enyhítették, miután egy kerületi bíróság úgy ítélte meg, hogy ez az igazságszolgáltatás érdekében áll - írja a UniLad.

 

