"Soha többé nem fog beszélni, járni vagy önállóan enni": Elrontott plasztikai műtét tette tönkre egy nő életét

Egy nő többé nem tud járni, beszélni vagy önállóan enni egy tragikusan végződött plasztikai műtét után.

A rosszul sikerült műtét teljesen megváltoztatta a nő életét. Fotó: GoFundMe

Daidys Pena Garces beavatkozását állítólag egy szakképesítéssel nem rendelkező sebész hajtotta végre, és hetekkel később tüdőembóliát kapott, amely pusztító agykárosodást okozott nála. A katasztrofális szövődmények következtében az 50 éves nő képtelenné vált járni vagy beszélni.

Férje, Jorge Fernandez, aki felesége teljes idejű gondozójává vált, most jogi eljárást indított.

Ő az első szerelmem… Most soha többé nem fog beszélni, járni vagy önállóan enni.

- mondta a férfi.

A nőn úgynevezett brazil fenékemelést (BBL) hajtottak végre, amely során zsírt szívtak le a csípőről, hasról és más területekről, majd azt a fenékbe fecskendezték. Garces, akinek a műtétje Miamiban, Floridában zajlott, azt állítja, nem tájékoztatták a beavatkozás kockázatairól.

Az operáció után, 2023 májusában betegedett meg a nő, majd hónapokig volt kórházban, de állapota a jövőre nézve sem rózsás.

Ez a tüdőembólia a műtét következménye volt… Garces soha nem vállalta volna ezt a magas kockázatú plasztikai műtétet, ha tudta volna, hogy az orvos nem képzett és nem rendelkezik plasztikai sebészeti szakvizsgával. A nőnek fogalma sem volt arról, hogy nem egy képesített plasztikai sebész gondoskodik róla. Ez egyszerűen helytelen.

- mondta férje ügyvédje, Lavenia Santos.

Floridában jelenleg nincs törvényi előírás arra, hogy az orvosnak plasztikai sebészeti szakvizsgával kelljen rendelkeznie ahhoz, hogy brazil fenékemelést hajthasson végre. Így az ügyvéd csak remélni tudja, hogy a Gracessel történtek után nem esik más is az orvos áldozatául.

Egy GoFundMe-gyűjtést indítottak a miami házaspár számára, hogy segítsenek a nőnek a mindennapi tevékenységekben, amelyek mostanra lehetetlenné váltak számára.

Daidys sürgős orvosi ellátásra szorult, és hét hónapig kórházban volt a tüdőembólia miatt… Most semmilyen mindennapi tevékenységet nem tud elvégezni segítség nélkül. A hosszú gyógyulási folyamat mellett egyre növekvő orvosi számlákkal és folyamatos kezelésekkel kell szembenéznie.

- írták a gyűjtés oldalán.