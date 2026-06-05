Élet-halál küzdelem volt, azonnal cselekedett a csepeli buszmegállóban a 17 éves honvéd kadét

Életet mentett egy 17 éves honvéd kadét Csepelen. Olajos Álmos egy buszmegállóban kezdte meg egy rosszul lett idős férfi újraélesztését, miután a férfi összeesett és leállt a légzése. A fiatal a barátnőjével volt, amikor a 148-as busz Orgonás utcai megállójánál észrevették, hogy egy idős férfi felszállás közben megszédül, majd hanyatt esik.

Életmentés Csepelen: a honvéd kadét megkezdte az újraélesztés, míg egy másik segítő mentőt hívott / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A fiatal honvéd kadét tudta, mit kell tennie, életet mentett

Álmos, miközben egy járókelő értesítette a mentőket, ellenőrizte a férfi légzését, majd amikor észlelte, hogy már nem lélegzik és elszíneződik az arca, megkezdte az újraélesztést.

A fiatal kadét a Blikknek elmondta:

Kétszer is újra kellett élesztenie az idős férfit, mert az első sikeres beavatkozás után ismét leállt a keringése.

Végül sikerült stabilizálni az állapotát a mentők kiérkezéséig. A mentés során Álmos barátnője, Fanni az eszméletlen férfi táskájában keresett gyógyszereket és egészségügyi dokumentumokat, hogy a mentősöknek minél több információja legyen a betegről.

A fiatal honvéd kadét helytállását a Honvédelmi Minisztérium is elismerte közösségi oldalán. Álmos azonban szerényen azt nyilatkozta, azt tette, amit a helyzet megkövetelt.