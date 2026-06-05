Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Élet-halál küzdelem volt, azonnal cselekedett a csepeli buszmegállóban a 17 éves honvéd kadét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csepel
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 13:50
honvédelmi minisztériuméletmentés
Egy idős férfi rosszul lett és összeesett Csepelen. Életét egy 17 éves honvéd kadét mentette meg.
Bors
A szerző cikkei

Életet mentett egy 17 éves honvéd kadét Csepelen. Olajos Álmos egy buszmegállóban kezdte meg egy rosszul lett idős férfi újraélesztését, miután a férfi összeesett és leállt a légzése. A fiatal a barátnőjével  volt, amikor a 148-as busz Orgonás utcai megállójánál észrevették, hogy egy idős férfi felszállás közben megszédül, majd hanyatt esik.

A honvéd kadét megkezdte az újraélesztés, míg egy másik segítő mentőt hívott
Életmentés Csepelen: a honvéd kadét megkezdte az újraélesztés, míg egy másik segítő mentőt hívott / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A fiatal honvéd kadét tudta, mit kell tennie, életet mentett

Álmos, miközben egy járókelő értesítette a mentőket, ellenőrizte a férfi légzését, majd amikor észlelte, hogy már nem lélegzik és elszíneződik az arca, megkezdte az újraélesztést.

A fiatal kadét a Blikknek elmondta: 

Kétszer is újra kellett élesztenie az idős férfit, mert az első sikeres beavatkozás után ismét leállt a keringése.

 Végül sikerült stabilizálni az állapotát a mentők kiérkezéséig. A mentés során Álmos barátnője, Fanni az eszméletlen férfi táskájában keresett gyógyszereket és egészségügyi dokumentumokat, hogy a mentősöknek minél több információja legyen a betegről.

A fiatal honvéd kadét helytállását a Honvédelmi Minisztérium is elismerte közösségi oldalán. Álmos azonban szerényen azt nyilatkozta, azt tette, amit a helyzet megkövetelt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu