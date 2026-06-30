"Megéreztük, hogy melyik lesz a mi kisfiunk" - Gyöngyiék egy nem mindennapi gyermeket fogadtak örökbe

Gyöngyi és Ferenc 1995-ben ismerkedett meg egymással. Első kisfiuk születése után úgy érezték, szeretnének neki egy kistesót. A kisbaba azonban csak nem jött össze, ezért elhatározták, a lombikprogrammal is megpróbálkoznak. Miután több beültetés is kudarcot vallott, a szülők végül az örökbefogadás mellett döntöttek. Nem mindennapi életükről Gyöngyi mesélt lapunknak.

Domival vált teljessé a család. A szülők máig hálásak, hogy belevágtak az örökbefogadásba

Fotó: Beküldött fotó

"Egy gyönyörű gyereket mutattak nekünk" - a szülők két évet vártak az örökbefogadásra

Amikor Domit hazavitték, a faluban konkrétan csodájára jártak a kicsinek. Arrafelé még egyáltalán nem volt szokványos, hogy egy család örökbe fogad egy gyermeket. Gyöngyiék szívesen maradtak is volna Uraiújfaluban, azonban Domi fejlesztése miatt úgy döntöttek, beköltöznek a városba. Idáig azonban hosszú út vezetett. Mielőtt belevágtak az egészbe, a házaspárnak komoly pszichológiai teszteken, környezettanulmányon és egy oktatáson is át kellett mennie. Majd jött a várakozás. Két évet vártak, mire a telefon megcsörrent.

Mi a férjemmel eredetileg egy kislányt szerettünk volna. Aztán egy nap derült égből villámcsapásként szóltak, hogy van egy baba, de hát fiú. Egy pillanatra meginogtam, de férjem azonnal rávágta: ha te szülted volna, sem hagynánk ott, mert fiú

— emlékezett vissza nevetve Gyöngyi férje velős meglátására.

A szülők nem is gondolkodtak tovább, autóba pattantak és fél óra múlva már a kórházban voltak.

Bent volt a koraszülött osztályon, bementünk. Három baba volt, de rögtön tudtuk, hogy melyik lesz a mis kisfiunk. Azonnal éreztük. Valóban ő volt az, egy gyönyörű gyereket mutattak nekünk. Hatalmas volt a boldogságunk

— ecsetelte az édesanya.

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Fotó: Beküldött fotó

Domiról úgy tudták, hogy járásában korlátozott lesz

A szülőknek a kórházban azonnal jelezték, hogy a koraszülött kisbaba oxigénhiányos állapotba került, majd valamivel később agyvérzést is kapott, illetve az agyában is találtak cisztákat. Az orvosok azt mondták, valószínűleg a mozgásközpontja sérült. A szülők azonban nem ijedtek meg, így is biztosak voltak abban, hogy a kicsi ő rájuk várt. Aztán ahogy teltek a hónapok, kezdett világossá válni, hogy Dominak az értelme is sérült.

Észrevettem, hogy nem figyel annyira. Egy oldalra tette csak a kis fejét, nem nyúlt a tárgyakért, nem fókuszált a látása, csak ránézett dolgokra, aztán elkapta a fejét. Sokat voltunk közben kórházban is, mert asztmatikus is volt a pici. Aztán mondták, hogy vigyem gyógytornára, 10 hónapos korában kerültünk oda. Végül ott a gyógytornászok mondták, hogy Domi valószínűleg soha nem fogja utolérni társait

— tette hozzá az édesanya.