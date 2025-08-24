21 évesen lett anyuka Millie Bobby Brown: nem ő az egyetlen örökbefogadó sztár

A Stranger Things sztárja Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi bejelentették, immár három fős a családjuk. A fiatal színésznő és a legendás énekes fia úgy döntöttek, örökbe fogadnak egy gyermeket, amivel igencsak meglepték a rajongóikat. Persze mindenki odáig van ezért a döntésért, sokak szerint Millie ismét bebizonyította, hogy milyen pozitív példakép a fiatalok számára. De természetesen nem ő az első, aki ilyen döntést hozott. A magyar sztárvilágban is akadnak néhányan, mutatjuk is kik ők.
Bár nem ritka a sztárok között az örökbefogadás, a legtöbben inkább idősebb korukban választják ezt az utat, különösen abban az esetben, ha nem sikerül saját gyermeket szülni. Így volt ezzel Zalatnay Sarolta is, aki hosszú éveken át küzdött a gyermekáldásért, de 12 beültetés és számos vetélés után végül fel kellett adnia ezt az álmát. Így végül második férje Benedek László lányát, Nikit fogadta örökbe. Cinihez hasonlóan Balsai Móni színésznő is 42 éves volt már, amikor férjével belátták, valószínűleg sosem lesz vér szerinti gyermekük. Ám ahelyett, hogy lemondtak volna a szülővé válásról, Balsai Móni és Ujj Mészáros Károly egy kisfiút fogadtak örökbe, akiért mindenki rajong a családjukban.
Miklósa Erika lánya Bibi szintén örökbefogadott gyermek, amit nem is titkoltak soha. Az 55 éves énekesnő és férje 9 évvel ezelőtt vették magukhoz a kis Bíborkát, aki ma már 10 éves. Bár Erika nagyon óvja a kislányt a nyilvánosságtól, olykor mégis megoszt egy-egy apró részletet a kapcsolatukról, amik mindig bizonyítják, hogy a családjuk boldogabb és teljesebb nem is lehetne.
A hazai sztárok között talán az egyik legismertebb történet Törőcsik Mari és Maár Gyula nevelt fiáé, hiszen a házaspár még a ’70-es években fogadta örökbe Sont. A legendás színésznő lánya Maár Teréz 1973-ban született, az ötéves vietnámi kisfiú pedig, akit a háború borzalmaitól mentettek meg, néhány évvel ezután érkezett meg az életükbe.
A világsztárok között is akad jócskán példa örökbefogadó szülőkre, sőt sokaknak szintén vannak vér szerinti gyermekei is. Erre az egyik legismertebb példa Angelina Jolie és Brad Pitt, akik három saját gyermek után döntöttek úgy, hogy magukhoz vesznek még három kicsit. Madonna szintén hat gyermek anyukája, ugyanis két terhesség után ő is úgy döntött, hogy még több gyermekkacajjal szeretné megtölteni az otthonát, így egy fiú és három lány érkezett Lourdes és Rocco mellé, aki mind az afrikai Malawiban születtek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.