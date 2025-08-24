21 évesen lett anyuka Millie Bobby Brown: nem ő az egyetlen örökbefogadó sztár

A Stranger Things sztárja Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi bejelentették, immár három fős a családjuk. A fiatal színésznő és a legendás énekes fia úgy döntöttek, örökbe fogadnak egy gyermeket, amivel igencsak meglepték a rajongóikat. Persze mindenki odáig van ezért a döntésért, sokak szerint Millie ismét bebizonyította, hogy milyen pozitív példakép a fiatalok számára. De természetesen nem ő az első, aki ilyen döntést hozott. A magyar sztárvilágban is akadnak néhányan, mutatjuk is kik ők.

Jon Bon Jovi fia Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown örökbefogadott egy gyermeket, így már három fősre bővült a családjuk (Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Millie Bobby Brown esete nem egyedi a sztárvilágban

Bár nem ritka a sztárok között az örökbefogadás, a legtöbben inkább idősebb korukban választják ezt az utat, különösen abban az esetben, ha nem sikerül saját gyermeket szülni. Így volt ezzel Zalatnay Sarolta is, aki hosszú éveken át küzdött a gyermekáldásért, de 12 beültetés és számos vetélés után végül fel kellett adnia ezt az álmát. Így végül második férje Benedek László lányát, Nikit fogadta örökbe. Cinihez hasonlóan Balsai Móni színésznő is 42 éves volt már, amikor férjével belátták, valószínűleg sosem lesz vér szerinti gyermekük. Ám ahelyett, hogy lemondtak volna a szülővé válásról, Balsai Móni és Ujj Mészáros Károly egy kisfiút fogadtak örökbe, akiért mindenki rajong a családjukban.

Miklósa Erika is 40 után vállalt kisbabát

Miklósa Erika lánya Bibi szintén örökbefogadott gyermek, amit nem is titkoltak soha. Az 55 éves énekesnő és férje 9 évvel ezelőtt vették magukhoz a kis Bíborkát, aki ma már 10 éves. Bár Erika nagyon óvja a kislányt a nyilvánosságtól, olykor mégis megoszt egy-egy apró részletet a kapcsolatukról, amik mindig bizonyítják, hogy a családjuk boldogabb és teljesebb nem is lehetne.

Miklósa Erika gyermeke, Bíborka is örökbefogadás útján érkezett az ismert házaspárhoz (Fotó: Forrás: muzej.hu)

Törőcsik Mari lánya születése után fogadott örökbe

A hazai sztárok között talán az egyik legismertebb történet Törőcsik Mari és Maár Gyula nevelt fiáé, hiszen a házaspár még a ’70-es években fogadta örökbe Sont. A legendás színésznő lánya Maár Teréz 1973-ban született, az ötéves vietnámi kisfiú pedig, akit a háború borzalmaitól mentettek meg, néhány évvel ezután érkezett meg az életükbe.