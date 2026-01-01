Újévi tragédia: Többen életüket vesztették a robbanásban egy népszerű bárban

Az újév első félórájában tragédia rázta meg az alpesi Crans-Montana város lakóit, ami a Constellation Bárban történt. A hatalmas robbanásban több ember életét vesztette, mások pedig súlyosan megsérültek.
A tragédia akkor következett be, amikor a szórakozók az újévet köszöntötték a turisták körében népszerű bárban. A helyi média által közzétett képeken egy lángokba borult épület látható, valamint a helyszínen dolgozó mentőszolgálatok.
Felmerült azonban, hogy a robbanást tűzijáték okozhatta, ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.
A svájci Rhone FM rádió szerint a robbanás idején több mint 100 ember tartózkodott az épületben. Egy szemtanú elmondása szerint rengeteg mentőautó és helikopter sietett a helyszínre. A DailyMail információi szerint a kórházak tele vannak égési sérültekkel.
Crans-Montana egy luxus síparadicsom a Svájci-Alpok szívében.
Körülbelül kétórányi útra található Svájc fővárosától, Berntől, és különösen népszerű a brit turisták körében.
A hozzátartozók számára segélyvonalat hoztak létre, ahol információt kérhetnek szeretteikről.
A svájci tragédia helyszínén készült felvétel az alábbiakban megtekinthető!
