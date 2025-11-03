„Bezárt a szobába és eltörte a csigolyámat” – sorozatgyilkos magyar szeretője volt Éva

Fehér Fiat Uno banda – így hívták azt a kegyetlen rablópárost és segítőiket, akik 1987 és 1994 között 24 embert öltek meg rablásaik során. A bűnözőpáros 103 rablást hajtott végre főként Emilia-Romagna és Marche tartományban. Az, hogy véres tetteik ellenére, hét éven át nem buktak le, annak köszönhető, hogy a Savi fivérek, Roberto és Fabio korábban maguk is rendőrök voltak. Gyilkosságaiknak két magyar érintettje is volt.

Mikula Éva fiatalon, a fehér Fiat Uno banda tárgyalásán Fotó: Universal Archive/Universal Images Group / Northfoto

Így ölt a fehér Fiat Uno banda

A banda már tucatnyi gyilkosságon volt túl Olaszországban, amikor első vérengzésük után négy évvel a nyomozóknak összeállt a kép; ugyanaz a két ember követi el a cselekményeket, általában mindig lopott fehér Fiat Unókkal, ami azokban az években a legnagyobb példányszámban eladott kocsi volt Olaszországban, a leggyakrabban pedig fehér színben árusították. A fehér Fiat Uno banda nevet a sajtó aggatta rájuk. Először az autópályák fizető kapuit rabolták ki, aztán bankokat, ékszerüzleteket, szupermarketeket. A rablások sokszor kötődtek az A14-es sztrádához, ahol a fürge olasz népautóval, előnyre tudott szert tenni a rablópáros.

Mikula Éva azonban már korábban ismerte a fivéreket, az erdélyi magyar nő élete olyan, akár egy hollywoodi krimi. A Nagybányán született Éva 17 évesen, 1992-ben jött Magyarországra. Erőszakos apja elől menekült el, egy étkezdében dolgozott. Itt ismerkedett meg a nála 15 évvel idősebb Fabio Savival, aki éppen leszerelt a rendőrségtől és már kamionsofőrként járt Magyarországra. Fabio beszélte rá Évát, hogy menjenek Olaszországba, ahol a lány bártáncosként jó pénzt kereshetne. Éva nem tudta, hogy a sofőr, akivel aztán Riminibe ment, az olasz kriminalisztika kegytelen szereplője.

Fabio és Roberto Savi a tárgyaláson Fotó: Fotó: YouTube

Vér és félelem

Éva kezdetben táncosként helyezkedett el. Megismerte Fabio testvérét, Robertot. Fabio eleinte ékszerekkel halmozta el, a fiatal lány pedig úgy gondolta, a fivérek karosszéria műhelye hozza a pénzt. Aztán Fabio, 1992 körül, ahogy szorult a hurok a testvérek nyaka körül, egyre agresszívebb lett.

Évát bezárta a házba, ütötte-verte, a fiatal lány pedig nem mert menekülni.

Egyszer úgy megvert, hogy eltörte a csigolyámat is. Fogoly voltam a házában

– emlékezett vissza a magyar nő, aki iratok nélkül élt Olaszországban, mert azokat szerelme már az első napon elvette tőle.