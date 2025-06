Megszólalt Éva, az ördögi sorozatgyilkos magyar szeretője

A Fehér Uno vagy Fiat Uno banda 1987 és 1994 között 103 rablást hajtott végre, ezek többsége fegyveres akció volt. 23 halott, 102 sebesült maradt utánuk. Rimini környékén működtek, kezdetben autópályák fizetős sztrádakapuit rabolták ki. ( Akkoriban még készpénzzel lehetett csak fizetni, ezt pedig kapunként egy-egy fős személyzet intézte.)

Mikula Éva két éven át volt az olasz sorozatgyilkos barátnője Fotó: Youtube

Kizárólag lopott, Olaszországban nagy számban forgalmazott Fiatokkal követték el a bűncselekményeket, ezek többnyire fehér színűek voltak. Először egy Regattával kezdték, aztán a könnyebben lopható Unókkal folytatták. Vérengzésük 7 éven át tartott, 24 embert öltek meg, köztük benzinkutast, nyomozót, csendőrt, ártatlan szemtanút, egy ízben golyózáport zúdítottak az őket igazoltatni próbáló járőrökre. 1995-ben jutott el odáig a rendőrség, hogy a banda, akcióik szervezettsége okán, köthető valamilyen fegyveres szervezethez. Nem is tévedtek, a banda két vezetője egy testvérpár volt, egyikük rendőr. Az idősebb, Alberto Savi, hallgatagsága miatt a „Szerzetes”, míg öccse magassága miatt a „Colos” gúnynéven futott az alvilágban.

Így lett a sorozatgyilkos szeretője

A „Colos”, azaz Fabio Salvi barátnője volt két éven át a magyar felmenőkkel rendelkező, erdélyi születésű, ám Magyarországon is élő Mikula Éva. Mikulának döntő szerepe volt a banda lebuktatásában, az olasz közvélemény mégis bűnrészesnek könyvelte el a nőt, különböző jelzőket aggatva rá. Így lett az „ördögi gyilkos szeretője” a „gyilkos barátnő” a „szerető bűntárs” és egyéb, nem túl ízléses jelzők birtokosa. Mikula sok év után most, a Rai 2 bűnügyi műsorában tisztázta múltját.

A bandát nekem köszönhetően tartóztatták le

– kezdte Éva, aki röviden be is mutattak a műsorban. 1992-ben Romániából érkezett Magyarországra, majd Olaszországba ment, ahol manökenként, hoszteszként dolgozott Riminiben. Itt ismerkedett meg a Colossal, aki ruhákat, ékszereket vett neki, majd el is jegyezte. Éva állítja: Fabio arról soha nem beszélt, hogy miből élt. Ő úgy tudta, hogy kamionsofőr. Együtt is buktak le 1994-ben. Fabio mellett ült a kocsiban, amikor az osztrák határhoz közel elfogták őket. Napokig tartották fogva, Éva nevekről, helyszínekről, részletekről beszélt a nyomozóknak.