Felfedte titkát a luxusfeleség: “Az egymilliárdos ruhatáramnak saját biztonsági őre van”

Orvos, édesanya, influenszer és luxusfeleség: ez jellemzi Tiffany Moon életét, akinek csak a ruhatára hárommillió dollárt, azaz közel egymilliárd forintot ér. Nem véletlen, hogy úgy védi a dizájner kiskosztümöket, cipőket és táskákat, mint a Louvre a gyűjteménye leghíresebb darabjait. Tiffany ruhatárán ugyanis ujjlenyomattal védett zár van, így a méregdrága ruhadarabokhoz mindössze két ember férhet hozzá: ő és a testőre.
Tiffanyt sokan az amerikai Real Housewives című realityből ismerhetik, ami gyakorlatilag a hazánkban nagy népszerűségre szert tett Feleségek luxuskivitelben tengeren túli megfelelője. A milliárdos azt vallja: dolgozz keményen, de szórakozz is keményen: semmilyen luxust nem vet meg, és persze nem is kell neki, hiszen bőven van mit a tejbe aprítania.
“Már fiatalon azt mondtam magamnak: olyan keményen fogok dolgozni, hogy sose kelljen többé a pénz miatt aggódnom” – jelentette ki a Truly kamerái előtt, hozzátéve:
Amit akarok, megveszem. Nem igazán nézem a számlát.
Tiffany elárulta: a szülei rendkívül keményen dolgoztak, mégsem vitték semmire. Ő egy egy hálószobás kis lakásban nőtt fel. Látta, milyen, amikor valakinek nincs semmije, így elhatározta: neki mindene meglesz.
Nos, meg is van. A luxusfeleség kedvenc helyisége az otthonukban az ujjlenyomatos zárral védett gardrób. Felfedte: azt szeretné, ha egyszer ez a terem őrizné (a ruhái mellett) a hamvait is.
