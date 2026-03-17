Félmilliós szettet villantott L.L. Junior – Mutatjuk a luxusdarabokat!

A sztárpár a közelmúltban a Valmar koncertjén is együtt tűnt fel, ahol a rajongók és a fotósok is kiszúrták, hogy az énekes milyen jó formában van. Sokan úgy vélik, hogy L.L. Junior párja, Frey Timi pozitív hatással van rá, hiszen nemcsak energikusabbnak tűnik, hanem megjelenésében is fiatalosabb stílust képvisel, mint korábban. Mindez az öltözködésében is megmutatkozik, hiszen az utóbbi időben kifejezetten értékes és divatos darabokban látható a fellépéseken és a nyilvános eseményeken egyaránt.
Az énekes nem bízta a véletlenre az outfitjét. Egy olyan összeállításban jelent meg, amelynek értéke félmillió forintra tehető. Junior maga is elárulta, milyen márkákból állt össze a szettje, és azt is, miért pont ezeket választotta.
Alsóneműje például egy Jordan darab volt. Mint elmondta, számára nemcsak a márkanév számít, hanem a praktikusság is. Azt hangsúlyozta, hogy a fellépések során rengeteget mozog a színpadon, ezért fontos, hogy olyan anyagokat viseljen, amelyek jól szellőznek és elvezetik az izzadtságot. Egy ilyen alsó ára általában 10-20 ezer forint között mozog. Mindezekről a Los Tiki Studio videójában mesélt.
Azért Jordan, mert k.rvára szívja az izzadságot, amikor táncolunk a színpadon.
Nadrágöve elegáns Versace darab volt, amely tökéletesen illeszkedett a fekete-arany színvilághoz. A luxusmárka ruhái régóta a sztárok kedvencei közé tartoznak, és egy ilyen darab ára könnyedén elérheti akár a 150-250 ezer forintot is.
Ő azért Versace, mert jól mutat a fekete-aranyhoz.
Kabátja egy Demeter Richárd márkájú aranygombos darab volt. Az énekes elmondása szerint ezt egyszerűen azért választotta, mert jó időben volt jó helyen, és kedvező áron jutott hozzá. A garbója olasz márkájú és magasított nyakrésze nemcsak divatos megoldás, hanem praktikus is, hiszen védi a torkát és a hangszálait, ami egy előadó számára különösen fontos szempont. A kabát ára nagyjából 100–200 ezer forint közé tehető.
A nadrágja egy Carhartt modell volt, amely a streetwear divat egyik meghatározó márkája. Az amerikai brand strapabíró és divatos ruhadarabjairól ismert, egy ilyen nadrág ára általában 30-60 ezer forint között alakul.
A szettet egy Puma kosárlabdacipő tette teljessé, amely a LaMelo Ball nevéhez köthető kollekció része. Ezek a modellek nemcsak a sportolók, hanem a divatkedvelők körében is népszerűek, áruk pedig nagyjából 40-100 ezer forint között mozog.
Ha mindent összeadunk, könnyen kijön, hogy az énekes szettje elérte az 500 ezer forintot és még az ékszereiről és karórájáról nem is beszéltünk. Úgy tűnik, L.L. Junior számára fontos, hogy ne csak a zenében, hanem megjelenésben is hozza a maximumot.
