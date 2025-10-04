Több mint 73 milliós luxuskocsit vesz magának Kőgazdag Csabi: tényleg ő minden gazdagok apja?

Kőgazdag Csabi neve sokaknak ismerősen csenghet a TV2 egykori valóságshow-jából, a Kőgazdag fiatalokból. A műsor óta kisebb-nagyobb sikerrel próbálja megtartani hírnevét, és úgy tűnik, most ismét reflektorfénybe került. A luxusceleb ugyanis újra megszólalt, és ahogy tőle megszokhattuk, most sem fogta vissza magát.

Kőgazdag Csabi barátnője is nagyban készül letenni a forgalmi vizsgáját (Fotó: Herceg Csabi)

Kőgazdag Csabi azt mondja, ő minden gazdagok apja

Csabi már korábban nyilatkozat lapuknak a Borsnak, hogy mennyire bosszantják azok, akik csak „eljátsszák a gazdagságot”, miközben ő szerinte a fényűzés igazi arca.

„Én nem színlelek, én tényleg élem a luxust"

Apjuk veszi az autót, mégis úgy csinálnak, mintha ők tankolnák. Én vagyok az apjuk, nem csak a szavak szintjén, hanem minden értelemben.

– üzente követőinek.

Instagram sztoriba kitette, hogy éppen egy Mercedes G63 vásárlásán gondolkodik. Az apró szépséghiba csupán annyi, hogy az autó használtan is körülbelül 73 millió forint.

Kőgazdag Csabi vagyona elvileg kemény munka eredménye (Fotó: Instagram)

De Kőgazdag Csabi nem áll meg itt:

Garázsában már most is sorakozik néhány Ferrari, Lamborghini, több Mercedes és ki tudja, még milyen exkluzív járgányok, amelyeket szívesen villant a közösségi médiában. Csabi maga is bevallotta, hogy ez a fajta fényűzés része annak, ami miatt a követői figyelik minden lépését. „A luxus nem csak autókban mérhető, hanem abban is, ahogy az ember megéli az életét” – mondta korábban cinikusan.

Kőgazdag Csabi Luxus háza most épül (Fotó: Instagram)

Vigyáznunk kell mert Csabi visszatér

És ha valaki azt hinné, hogy mindez elég lenne a figyelemhez, téved.

Csabi közölte:

"Most minden eddiginél keményebben készülök visszatérni a médiába."

Hogy pontosan milyen formátumban, azt egyelőre homály fedi, de az biztos, hogy saját bevallása szerint „ő a legfényesebben ragyogó csillag a vagyonos fiatalok egén”.

A stílusa megosztó, az önbizalma határtalan, és a cinikus megjegyzései sem kímélnek senkit. Egyesek szerint csak hírnévhajhász próbálkozás az egész, mások viszont imádják, hogy kimondja azt, amit gondol. Egy biztos: Kőgazdag Csabi nem hajlandó a háttérbe húzódni, és újra minden erejével azon van, hogy a bulvárvilág csúcsára törjön – akár egy új G63 volánja mögül, akár a közösségi médiából üzenve.