Összetört a Feleségek luxuskivitelben sztárja: Balesetet szenvedett a kisfia

A Feleségek luxuskivitelben sztárja, Anfisa Bulgakova hosszú ideig a tökéletes élet megtestesítőjének tűnt. A csinos, orosz származású üzletasszony azonban tavaly meghozta élete egyik legfájdalmasabb döntését: tizenkét év házasság után elvált dúsgazdag, teniszcsillag férjétől.
Anfisa korábban úgy fogalmazott, háromszoros árulást szenvedett el, és egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete. Mint mondta, sokat dolgozott önmagán, és a családjára támaszkodva próbált talpra állni. Minden erejével azon van, hogy gyermekeinek nyugodt, szeretetteljes környezetet biztosítson.
Mindent meg fogok tenni a gyermekeim boldogságáért, és azért, hogy biztonságban, szeretetben nőhessenek fel
– hangsúlyozta korábban.
Az idei karácsony azonban újabb súlyos próbatételt hozott számára. Kisfia külföldön tartózkodott, amikor síelés közben balesetet szenvedett. A gyermeket azonnal meg kellett műteni, a beavatkozás szerencsére sikeres volt, de Anfisa számára hatalmas lelki teher volt, hogy nem lehetett mellette a kritikus pillanatokban.
A luxusfeleségek egykori sztárja Instagram-oldalán őszintén vallott az átélt fájdalomról.
Ma végre hazaszállították a kisfiamat. Pár nappal ezelőtt eltörte a lábát síelés közben. Külföldön volt, én itthon. Megműtötték. A tehetetlenség és az, hogy nem lehettem mellette, életem egyik legnehezebb időszaka volt
– írta.
A kisfiúra most háromhetes fekvő gipsz vár, Anfisa pedig mindenhová a karjában viszi: a mosdóig, az ágyig, a fürdetéshez is. Bevallása szerint ez az időszak teljesen átértékelt benne mindent.
Most értettem meg igazán, mennyire természetesnek vesszük azt, ami valójában hatalmas ajándék: hogy a gyerekeink felkelnek, járnak, futnak, játszanak
– fogalmazott meghatottan.
Az egyedülálló édesanyának nem indult könnyen az év, mégis úgy érzi, a nehézségek megtanították arra, mi az igazán fontos az életben.
