Összetört a Feleségek luxuskivitelben sztárja: Balesetet szenvedett a kisfia

A Feleségek luxuskivitelben sztárja, Anfisa Bulgakova hosszú ideig a tökéletes élet megtestesítőjének tűnt. A csinos, orosz származású üzletasszony azonban tavaly meghozta élete egyik legfájdalmasabb döntését: tizenkét év házasság után elvált dúsgazdag, teniszcsillag férjétől.

Anfisa Bulgakova a Feleségek luxuskivitelben sztárja gyermeke balesetével indította az évet

(Fotó: VIASAT3)

A Feleségek luxuskivitelben sztárja tizenkét év házasság után elvált

Anfisa korábban úgy fogalmazott, háromszoros árulást szenvedett el, és egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete. Mint mondta, sokat dolgozott önmagán, és a családjára támaszkodva próbált talpra állni. Minden erejével azon van, hogy gyermekeinek nyugodt, szeretetteljes környezetet biztosítson.

Mindent meg fogok tenni a gyermekeim boldogságáért, és azért, hogy biztonságban, szeretetben nőhessenek fel

– hangsúlyozta korábban.

Anfisa Bulgakova gyermeke külföldön síbalesetet szenvedett (Fotó: Instagram)

Újabb súlyos próbatétel

Az idei karácsony azonban újabb súlyos próbatételt hozott számára. Kisfia külföldön tartózkodott, amikor síelés közben balesetet szenvedett. A gyermeket azonnal meg kellett műteni, a beavatkozás szerencsére sikeres volt, de Anfisa számára hatalmas lelki teher volt, hogy nem lehetett mellette a kritikus pillanatokban.

A luxusfeleségek egykori sztárja Instagram-oldalán őszintén vallott az átélt fájdalomról.

Ma végre hazaszállították a kisfiamat. Pár nappal ezelőtt eltörte a lábát síelés közben. Külföldön volt, én itthon. Megműtötték. A tehetetlenség és az, hogy nem lehettem mellette, életem egyik legnehezebb időszaka volt

– írta.

Anfisa Bulgekova férje, Szerhij Sztahovszkij 12 év után hagyta ott (Fotó: Instagram)

Mindenhová a karjában viszi

A kisfiúra most háromhetes fekvő gipsz vár, Anfisa pedig mindenhová a karjában viszi: a mosdóig, az ágyig, a fürdetéshez is. Bevallása szerint ez az időszak teljesen átértékelt benne mindent.

Most értettem meg igazán, mennyire természetesnek vesszük azt, ami valójában hatalmas ajándék: hogy a gyerekeink felkelnek, járnak, futnak, játszanak

– fogalmazott meghatottan.

Az egyedülálló édesanyának nem indult könnyen az év, mégis úgy érzi, a nehézségek megtanították arra, mi az igazán fontos az életben.