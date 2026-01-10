Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Összetört a Feleségek luxuskivitelben sztárja: Balesetet szenvedett a kisfia

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 09:30
Luxus Feleségújévgyermek
Élete egyik legnehezebb időszakát éli Anfisa Bulgakova. A Feleségek luxuskivitelben sztárja nemcsak a válással küzdött meg, de az ünnepek alatt súlyos aggodalom árnyékolta be mindennapjait.
A Feleségek luxuskivitelben sztárja, Anfisa Bulgakova hosszú ideig a tökéletes élet megtestesítőjének tűnt. A csinos, orosz származású üzletasszony azonban tavaly meghozta élete egyik legfájdalmasabb döntését: tizenkét év házasság után elvált dúsgazdag, teniszcsillag férjétől.

Feleségek luxuskivitelben sztárja szörnyű évkezdésen van túl
Anfisa Bulgakova a Feleségek luxuskivitelben sztárja gyermeke balesetével indította az évet 
(Fotó: VIASAT3)

A Feleségek luxuskivitelben sztárja tizenkét év házasság után elvált

Anfisa korábban úgy fogalmazott, háromszoros árulást szenvedett el, és egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete. Mint mondta, sokat dolgozott önmagán, és a családjára támaszkodva próbált talpra állni. Minden erejével azon van, hogy gyermekeinek nyugodt, szeretetteljes környezetet biztosítson.

Mindent meg fogok tenni a gyermekeim boldogságáért, és azért, hogy biztonságban, szeretetben nőhessenek fel

– hangsúlyozta korábban.

Anfisa Bulgakova gyermeke külföldön síbalesetet szenvedett (Fotó: Instagram)

Újabb súlyos próbatétel

Az idei karácsony azonban újabb súlyos próbatételt hozott számára. Kisfia külföldön tartózkodott, amikor síelés közben balesetet szenvedett. A gyermeket azonnal meg kellett műteni, a beavatkozás szerencsére sikeres volt, de Anfisa számára hatalmas lelki teher volt, hogy nem lehetett mellette a kritikus pillanatokban.

A luxusfeleségek egykori sztárja Instagram-oldalán őszintén vallott az átélt fájdalomról.

Ma végre hazaszállították a kisfiamat. Pár nappal ezelőtt eltörte a lábát síelés közben. Külföldön volt, én itthon. Megműtötték. A tehetetlenség és az, hogy nem lehettem mellette, életem egyik legnehezebb időszaka volt

– írta.

Anfisa Bulgekova férje, Szerhij Sztahovszkij 12 év után hagyta ott (Fotó: Instagram)

Mindenhová a karjában viszi

A kisfiúra most háromhetes fekvő gipsz vár, Anfisa pedig mindenhová a karjában viszi: a mosdóig, az ágyig, a fürdetéshez is. Bevallása szerint ez az időszak teljesen átértékelt benne mindent.

Most értettem meg igazán, mennyire természetesnek vesszük azt, ami valójában hatalmas ajándék: hogy a gyerekeink felkelnek, járnak, futnak, játszanak

– fogalmazott meghatottan.

Az egyedülálló édesanyának nem indult könnyen az év, mégis úgy érzi, a nehézségek megtanították arra, mi az igazán fontos az életben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

