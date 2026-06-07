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Ezek voltak a szívszorító utolsó szavai egy 8 éves kisfiúnak: egyetlen fagyi okozta a halálát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors allergiás reakció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 07:00
fagyizáskisfiú
Tragédiával végződött egy családi kirándulás. Senki sem gondolta, hogy egy fagyi lesz a kisfiú veszte.
P. E.
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Egy nyolcéves kisfiú tragikus módon életét vesztette, miután súlyos allergiás reakciót kapott egy fagylaltra. Liam Gartland szívrohamot kapott, miután elfogyasztott egy fagyasztott desszertet, miközben a családjával töltötte a napot.

Fotó: GoFundMe

A súlyos tej-, tojás- és földimogyoró-allergiában szenvedő kisfiú egy vegánnak vélt desszertet kapott. Röviddel ezután Liam azonban közölte anyjával: „Szerintem ez tejtermék.”

Szívszorító allergiás reakció következett be, és gyorsan riasztották a mentőket. Liamet gyorsan kórházba szállították, majd helikopterrel a kanadai Ottawa-i Kelet-Ontariói Gyermekkórházba szállították.

Az orvosi csapatok fáradhatatlan erőfeszítései ellenére a nyolcéves fiút nem tudták megmenteni. Egy adománygyűjtés során, amelyet Liam kórházi kezelése alatt szerveztek, kiderült, hogy súlyos anafilaxiás reakciót kapott, és a szíve jelentős időre leállt.

A tragédia után Liam családja önzetlenül úgy döntött, hogy felajánlja a szerveit más gyermekek megsegítésére.

Összetört édesanyja, Julia gondoskodó és együttérző gyermekként írta le Liamet, aki mindig másokra törődött. „Csak azt szeretném mondani, hogy Liam egy nagyon vicces, kreatív, empatikus és művészi fiú volt” – osztotta meg a NeedToKnow-val. „Szenvedélyesen szerette a rajzait, a barátait, és imádta a húgát. Voltak már anyukák, akik felkerestek, és elmesélték, milyen jó barát volt, egy öreg lélekkel. Azt mondták, hogy »összegyűjtötte a rosszul összeillő barátait«.”

Jelenleg folyamatban van a vizsgálat Liam halálának körülményeinek kiderítésére.

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