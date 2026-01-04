Tesznek a korkülönbségre: “68 éves vagyok, és a 25 éves férjem 3 nap után kérte meg a kezem”

A korkülönbség az egyik legkényesebb kérdése a kapcsolatoknak. Van, aki úgy véli, már 5-6 év is feszültséget okozhat, mert máshová esnek a hangsúlyok, mások az életcélok, más a hozzáállás. Azonban olyanok is akadnak, akik szerint 10 vagy annál is több év is belefér. No de 43? Azért ennyit szinte mindenki extrémnek tart.
Vagy legalábbis majdnem mindenki. Kay és Ablack ugyanis kifejezetten boldog együtt, annak ellenére, hogy az asszony már nyugdíjas korban van, míg a férfi alig lépett át a felnőtté válás küszöbén.
A fenti sorral lehetne jellemezni az amerikai nő és a nigériai fiatal férfi kapcsolatát, akik egészen meglepő módon ismerkedtek meg: egy közösségi médiás poszton keresztül. “Lájkolt valamit, amit posztoltam. Nem is emlékszem, mi volt az” – magyarázta Kay, hozzátéve: hamarosan már legjobb barátokként tekintettek egymásra.
A férfi pedig elárulta: egy próféta jósolta meg neki, hogy egy fehér nő lesz a párja – és így is lett. Mivel pedig ez szerepelt a jóslatban, őt nem is különösebben zavarta Kay életkora.
“Egy nap úgy keltem fel, hogy Nigériába akarok menni” – idézte fel Kay a Truly kamerái előtt az első személyes találkozáshoz vezető utat. “Felébredtem egy álomból, oda akartam menni. Közöltem a testvéremmel, aki megkérdezte: miért? Azt válaszoltam: nem tudom” – emlékezett vissza az asszony, hozzátéve: mindenki őrültnek tartotta, akinek beszámolt a tervéről. Sőt, maga Kay is attól tartott, hogy ez az egész egy átverés, és senki sem fogja várni a számára idegen országban.
De nem így lett, sőt, három nap után a férfi meg is kérte a kezét, hamarosan pedig össze is házasodtak.
“Nem érzem öregnek magam mellette. Fiatalnak érzem magam” – magyarázta az asszony.
