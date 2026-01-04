Tesznek a korkülönbségre: “68 éves vagyok, és a 25 éves férjem 3 nap után kérte meg a kezem”

A korkülönbség az egyik legkényesebb kérdése a kapcsolatoknak. Van, aki úgy véli, már 5-6 év is feszültséget okozhat, mert máshová esnek a hangsúlyok, mások az életcélok, más a hozzáállás. Azonban olyanok is akadnak, akik szerint 10 vagy annál is több év is belefér. No de 43? Azért ennyit szinte mindenki extrémnek tart.

Kay-t és Ablack-et nem zavarja a korkülönbség Fotó: YouTube

Vagy legalábbis majdnem mindenki. Kay és Ablack ugyanis kifejezetten boldog együtt, annak ellenére, hogy az asszony már nyugdíjas korban van, míg a férfi alig lépett át a felnőtté válás küszöbén.

43 év korkülönbség, lánykérés 3 nap ismerettség után

A fenti sorral lehetne jellemezni az amerikai nő és a nigériai fiatal férfi kapcsolatát, akik egészen meglepő módon ismerkedtek meg: egy közösségi médiás poszton keresztül. “Lájkolt valamit, amit posztoltam. Nem is emlékszem, mi volt az” – magyarázta Kay, hozzátéve: hamarosan már legjobb barátokként tekintettek egymásra.

A férfi pedig elárulta: egy próféta jósolta meg neki, hogy egy fehér nő lesz a párja – és így is lett. Mivel pedig ez szerepelt a jóslatban, őt nem is különösebben zavarta Kay életkora.

“Egy nap úgy keltem fel, hogy Nigériába akarok menni” – idézte fel Kay a Truly kamerái előtt az első személyes találkozáshoz vezető utat. “Felébredtem egy álomból, oda akartam menni. Közöltem a testvéremmel, aki megkérdezte: miért? Azt válaszoltam: nem tudom” – emlékezett vissza az asszony, hozzátéve: mindenki őrültnek tartotta, akinek beszámolt a tervéről. Sőt, maga Kay is attól tartott, hogy ez az egész egy átverés, és senki sem fogja várni a számára idegen országban.

De nem így lett, sőt, három nap után a férfi meg is kérte a kezét, hamarosan pedig össze is házasodtak.

“Nem érzem öregnek magam mellette. Fiatalnak érzem magam” – magyarázta az asszony.

