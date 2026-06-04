"Ha kidobnak az ablakon, visszajövök a kulcslyukon" - Erzsébet mindent megtesz kisfia felépüléséért

Dávid nyáron lesz ötéves, fiatal kora ellenére azonban elképesztő küzdelmeken van már túl. Bár szülei csak 2021 szeptemberére várták, a kicsi jóval korábban, július közepén jött a világra. A szülés valószínűleg egy vírusfertőzés miatt indult be idő előtt, de a koraszülött kisfiú már az anyaméhben hatalmas harcot vívott. Kiderült, hogy még édesanyja hasában agyvérzést kapott. Az első hetek kritikusak voltak, az orvosok azt mondták a szülőknek, szedjék össze minden erejüket és készüljenek fel a legrosszabbra. A kisfiú úgy döntött, az életet választja. Ma már egy mozgásjavító óvoda növendéke, és mindent megtesz azért, hogy ha felnő, focista váljon belőle. Nem is készülhetne erre jobb helyen, mint a Bethesda Gyermekkórház Robotterápiás Centrumában, ahol a gyerekek olyan futurisztikus gépeken edzhetnek, mint amilyeneket Kapu Tiborék is használtak az űrutazás előtt.
Erzsébet és Zoltán nem győz hálát adni azért, hogy bár a kezdeti megpróbáltatások miatt Dávid mozgásközpontja sérült, értelme ép maradt. Tavaly úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha Siófokról Monorra költöztetik a családot, a fővárosban ugyanis sokkal több lehetőségük van kisfiuk fejlesztésére. A rengeteg kemény munkának már most megvan az eredménye: Dávid ott tart, hogy a gurulós járókeretet le tudta cserélni háromlábú botokra. A kisfiú azonban ennél valami sokkal nagyobbról álmodik: focista szeretne lenni.
Nekem a legmerészebb álmom pillanatnyilag az, hogy néhány métert önállóan, segédeszköz nélkül meg tudjon tenni. Ez az, amiért dolgozunk. Dávid szerint egy nap ő focista lesz
— hangsúlyozta az édesanya.
Ahhoz, hogy a kis harcos álma valóra váljon, szülei minden tőlük telhetőt próbálnak megtenni. Dávidnak minden növekedéshullám után szüksége van egy speciális műtétre, amit doktor Igor Nazarov végez Barcelonában. A kisfiú egyszer már átesett egy ilyen speciális izomfeloldó beavatkozáson, jövőre pedig újra esedékes lesz az utazás. Csak szemléltetésképpen: egy ilyen műtét ára az utazással és a szállással együtt közel 2 millió forint.
Ha kidobnak az ablakon, nekem anyaként kötelességem visszajönni a kulcslyukon, mert az én gyerekem, és ha nem én, akkor ki tegye meg érte?
— nyomatékosította Erzsébet.
Dávid két hónapja jár a Bethesdába, azóta pedig a mozgása sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb. A terapeuták és gyógytornászok ráadásul olyan gépekkel edzik a gyerekeket, mint amit az asztronauták is használnak az űrutazás előtt, hogy hozzászokjanak a gravitáció hiányához. A mozgássérült kisgyerekek esetében természetesen más célt szolgálnak ezek az eszközök: a gyerekek így sokkal inkább a mozgáskoordinációra tudnak fókuszálni. A kemény munka mellett azonban mindig marad idő egy kis szórakozásra is. Húsvétkor például Batman osztotta nekik a csokitojásokat, gyereknap alkalmából pedig olyan hírességek látogatták meg őket, mint Tápai Szabina, Balogh Eleni, illetve Kucsera Gábor.
Nemrég az óvodában ültünk a szülőkkel a megszokott kis helyünkön a kanapén, és vártuk a gyerekeket. Egyszer csak megláttam egy világosbarna hajú, szemüveges kisfiút elsétálni, és egy pillanatra azt hittem, hogy Dávid az. Olyan euforikus érzés töltött el, amit szinte le sem tudok írni. Pillangók voltak a gyomromban, a szívem hevesen vert, és azt hittem, valami csoda történt: Dávid egyedül jár. Amikor tudatosult bennem, hogy nem ő az, egy kicsit összetörtem, de hiszem és tudom, hogy egyszer ő is önállóan fog sétálni. És akkor ez az érzés újra az enyém lesz, de akkor már örökre
— fogalmazott Erzsébet.
Dávid fejlesztőinek ára évente több mint négy millió forintba kerül, amit a szülők önerőből nem tudnak kigazdálkodni. Ha te is segítenél, hogy a kisfiú álma valóra váljon és egy nap a futballpályán rúghassa a bőrt, akkor támogathatod őt a Dávidért Alapítványon keresztül IDE kattintva.
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