"Ha kidobnak az ablakon, visszajövök a kulcslyukon" - Erzsébet mindent megtesz kisfia felépüléséért

Dávid nyáron lesz ötéves, fiatal kora ellenére azonban elképesztő küzdelmeken van már túl. Bár szülei csak 2021 szeptemberére várták, a kicsi jóval korábban, július közepén jött a világra. A szülés valószínűleg egy vírusfertőzés miatt indult be idő előtt, de a koraszülött kisfiú már az anyaméhben hatalmas harcot vívott. Kiderült, hogy még édesanyja hasában agyvérzést kapott. Az első hetek kritikusak voltak, az orvosok azt mondták a szülőknek, szedjék össze minden erejüket és készüljenek fel a legrosszabbra. A kisfiú úgy döntött, az életet választja. Ma már egy mozgásjavító óvoda növendéke, és mindent megtesz azért, hogy ha felnő, focista váljon belőle. Nem is készülhetne erre jobb helyen, mint a Bethesda Gyermekkórház Robotterápiás Centrumában, ahol a gyerekek olyan futurisztikus gépeken edzhetnek, mint amilyeneket Kapu Tiborék is használtak az űrutazás előtt.

A koraszülött kisbabaként világra jött Dávid szüleivel, Erzsébettel és Zoltánnal, illetve bátyjával, Dénessel

Fotó: Beküldött fotó

A koraszülött kisfiúnak most még minden lépésért meg kell küzdeni

Erzsébet és Zoltán nem győz hálát adni azért, hogy bár a kezdeti megpróbáltatások miatt Dávid mozgásközpontja sérült, értelme ép maradt. Tavaly úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha Siófokról Monorra költöztetik a családot, a fővárosban ugyanis sokkal több lehetőségük van kisfiuk fejlesztésére. A rengeteg kemény munkának már most megvan az eredménye: Dávid ott tart, hogy a gurulós járókeretet le tudta cserélni háromlábú botokra. A kisfiú azonban ennél valami sokkal nagyobbról álmodik: focista szeretne lenni.

Nekem a legmerészebb álmom pillanatnyilag az, hogy néhány métert önállóan, segédeszköz nélkül meg tudjon tenni. Ez az, amiért dolgozunk. Dávid szerint egy nap ő focista lesz

— hangsúlyozta az édesanya.

Ahhoz, hogy a kis harcos álma valóra váljon, szülei minden tőlük telhetőt próbálnak megtenni. Dávidnak minden növekedéshullám után szüksége van egy speciális műtétre, amit doktor Igor Nazarov végez Barcelonában. A kisfiú egyszer már átesett egy ilyen speciális izomfeloldó beavatkozáson, jövőre pedig újra esedékes lesz az utazás. Csak szemléltetésképpen: egy ilyen műtét ára az utazással és a szállással együtt közel 2 millió forint.

Ha kidobnak az ablakon, nekem anyaként kötelességem visszajönni a kulcslyukon, mert az én gyerekem, és ha nem én, akkor ki tegye meg érte?

— nyomatékosította Erzsébet.