Percek alatt érkezett a baba: telefonos segítséggel jött világra a kis Lídia

Különleges körülmények között jött világra egy kislány Veszprém vármegyében. A 39. hetében járó kismamánál az éjszakai órákban indult meg a szülés, ezért párjával a kórházba készültek.

A mentésirányító mindent megtett azért, hogy a kislány épségben világra jöhessen (Képünk illusztráció)

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Egészségesen jött a világra a kislány

Az események azonban váratlanul felgyorsultak. A magzatvíz elfolyt, így a szülők a mentők segítségét kérték. A segélyhívást fogadó mentésirányító telefonon keresztül nyújtott segítséget, miközben azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységeket. A baba megszületésére végül még a mentők kiérkezése előtt sor került. Lídia Emília néhány perccel később hangos sírással érkezett meg a világra. A helyszínre érkező mentők ellátták az újszülöttet és édesanyját, majd mindkettőjüket stabil állapotban kórházba szállították.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány egészségesen született meg. A mentők gratuláltak a családnak, és sok boldogságot, valamint egészséget kívántak a kis Lídia Emíliának.