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Percek alatt érkezett a baba: telefonos segítséggel jött világra a kis Lídia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Veszprém vármegye
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 16:06
szülésmentő
A magzatvíz elfolyt, a mentők azonban még sehol sem voltak.

Különleges körülmények között jött világra egy kislány Veszprém vármegyében. A 39. hetében járó kismamánál az éjszakai órákban indult meg a szülés, ezért párjával a kórházba készültek.

A mentésirányító mindent megtett azért, hogy a kislány épségben megszülessen.
A mentésirányító mindent megtett azért, hogy a kislány épségben világra jöhessen (Képünk illusztráció)
Fotó: Országos Mentőszolgálat

Egészségesen jött a világra a kislány

Az események azonban váratlanul felgyorsultak. A magzatvíz elfolyt, így a szülők a mentők segítségét kérték. A segélyhívást fogadó mentésirányító telefonon keresztül nyújtott segítséget, miközben azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységeket. A baba megszületésére végül még a mentők kiérkezése előtt sor került. Lídia Emília néhány perccel később hangos sírással érkezett meg a világra. A helyszínre érkező mentők ellátták az újszülöttet és édesanyját, majd mindkettőjüket stabil állapotban kórházba szállították. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány egészségesen született meg. A mentők gratuláltak a családnak, és sok boldogságot, valamint egészséget kívántak a kis Lídia Emíliának.

 

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