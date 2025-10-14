Különleges elváltozással született egy fiúcska: „Ez örökre így marad”

Egy kisfiú furcsa rendellenességgel született, emiatt az agya a homlokán nőtt ki.

A kisfiú alig volt egy hónapos, amikor átesett élete első műtétjén Fotó: GoFundMe/Help with Liam the Lion's surgery and recovery

A kisfiú ma már teljes életet ér agyi bénulása ellenére is

Hannah Sachs és párja, Gabriel boldogan várták első gyermeküket, ám a 22. terhességi héten végzett ultrahang mindent megváltoztatott. Az orvosok encephalocele-t gyanítottak – ez egy ritka rendellenesség, amikor az agy egy része a koponya nyílásán keresztül kitüremkedik. A 32 éves nő rettegett, hogy elveszíti kisfiát, de szoros orvosi felügyelet mellett végül 2023 márciusában komplikációk nélkül megszületett Liam. Hannah elmondta: „Amikor először megláttam őt, az egy életre szóló pillanat volt. Gyönyörű volt, puszta létezése áldás.” Ám Liam nem úgy nézett ki, mint a többi újszülött: a homlokán egy nagy folyadékkal telt „buborék” volt – amit a család csak „squishy”-nek nevezett –, és azonnal az újszülött intenzív osztályra került. - írja a The Sun.

Tizenhárom nap után hazaengedték, de oxigénre volt szüksége. Úgy tűnt, javul az állapota, ám két héttel később súlyos vízfejűség alakult ki nála, ami életveszélyes is lehetett. Egy hónaposan már agyműtéten esett át, amikor söntöt ültettek be az agyfolyadék elvezetésére. A beavatkozás sikeres volt, de az orvosok közölték, hogy hat hónapos korában újabb, nagyobb műtétre lesz szükség – az encephalocele eltávolítására és a koponya teljes újjáépítésére. Ez 2023 szeptemberében, tizenegyórás operáció keretében megtörtént. Liam 11 napot töltött a kórházban, eleinte annyira bedagadt a szeme, hogy semmit sem látott. Hannah elmondta:

„Minden mozdulat megijesztette, mert nem látta, mi történik. Folyton beszéltünk hozzá, hogy megnyugtassuk. Tudta, hogy ott vagyunk.” A műtét után hányás és ingerlékenység jelentkezett, majd a gyógytornász észrevette, hogy Liam mozgása elmarad a korosztályától. Tíz hónapos korában agyi bénulás (cerebrális parézis) diagnózist kapott – ez egy élethosszig tartó állapot, amely a mozgáskoordinációt érinti.

Hannah így fogalmazott:



Nem lepett meg minket a diagnózis, de nehéz feldolgozni, hogy ez örökre így marad. Mégis, Liam fantasztikusan fejlődik. Többféle terápián vesz részt – mozgás-, beszéd-, etetési, vízi és zeneterápián –, és rengeteget tanul.

Ma már sétál, néha szinte fut, és kimondja a „mama” és „dada” szavakat. Sőt, próbál beszélgetni, még ha nem is mindig érthetően. Hannah szerint mindenki bizakodó, hogy egyszer folyékonyan fog beszélni. Kezdetben az sem volt biztos, hogy valaha önállóan tud majd enni, de ma már szondás táplálás nélkül eszik. Bár később ért el bizonyos mérföldköveket – például csak kétévesen kezdett egyedül járni –, a szülők minden apró előrelépést megünnepelnek.