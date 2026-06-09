„Egy percen múlott, hogy nem rám esett”: a nyolcadikról vetette ki magát egy férfi Békásmegyeren

Szörnyű tragédia történt vasárnap reggel (június 7-én) Békásmegyeren a Lukács György utca 5-nél. A Bors információi szerint egy 47 éves férfi kizuhant egy nyolcadik emeleti lakás erkélyéről és szörnyethalt. Lapunknak az ott élő Csalló Szandra mesélte el a történetet, aki elmondta: ha egy perccel hamarabb indul el a lakásából, a férfi pont rá esik.

Kizuhant a nyolcadik emeletről egy férfi Fotó: Google Maps

Kizuhant a nyolcadik emeletről egy férfi Békásmegyeren

Rendőrök leptek el vasárnap reggel egy utcát Békásmegyeren. Kiderült, hogy egy férfi öngyilkos lett. Kiugrott a nyolcadik emeletről. Lapunknak egy ott élő nő, Csalló Szandra mesélte el a részleteket.

Tegnap a párom 10:57 perckor hívott, hogy lerobbant és érte kellene menni, mondta, hogy vigyek neki szerszámot

– kezdte Szandra. "Én ekkor rövid nadrágot viseltem, amit nagyjából egy perc alatt lecseréltem egy melegítőre, majd elindultam. Amikor kiértem, akkor láttam meg, hogy a betonon fekszik valaki. Azt hittem ittas, mert a teste a betonon feküdt de az arca egy része a bokorban volt. Oda mentem, hogy kikerülöm, de ekkor láttam meg a vért és azt, hogy nagyon rendellenes pózban fekszik. Azonnal kiabálni kezdtem, hogy hívjanak mentőt, majd én is tárcsázni kezdtem…"

Többen is körbe állták a testet, míg meg nem jöttek a rendőrök.

Mondták, hogy már hívtak mentőt. Én nagyon rosszul lettem, remegtem. Velem volt a kiskutyám is, őt is megviselte a dolog. Azóta nem szeret annál a háznál elsétálni. Amikor láttam, hogy többen vannak, akkor elindultam, hogy megyek a férjem elé. Viszont ő felhívott, hogy megoldotta, így visszafordultam. Mire visszaértem már kint voltak a rendőrök és letakarták egy fekete zsákkal a férfit.

Hamar kiderült, hogy honnan ugrott ki a férfi, ugyanis vendégségben volt a rokonainál.

A férfi majdnem egy arra járó nőre esett Fotó: Google Maps





Először egy nővel beszéltem, aki elmondta, hogy végignézte az egészet, mert éppen kint állt és dohányzott

– meséli. "A nyolcadik emeleti lakás erkélyéről ugrott le a férfi. Ahogy zuhant le az összes korlátnak neki csapódott… Később pedig láttam oldalt várakozni egy nőt és egy férfit, kiderült, hogy náluk volt vendégségben a férfi. Mondta a rokon, hogy az ő unokatestvére. Elmesélték, hogy már régóta nem tartották a kapcsolatot, így meg is lepődtek, hogy a férfi eljött hozzájuk. Kint kávéztak az erkélyen, de a párjával valamiért beléptek a lakásba, ő meg leugrott. Mondták, hogy biztos, hogy nem véletlen ez az egész és hogy lehet, hogy ezért ment el hozzájuk. Rettentően megviselt a dolog, úgy gondolom, hogyha nem cserélem át a nadrágomat és nem megyek ki egy perccel később, akkor pont rám esett volna…" - zárta.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik a következőt mondták el:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a halálesetet közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel.