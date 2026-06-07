TikTok-trend miatt került kómába a fiatal: Kanapé szörfözés közben szenvedett balesetet

A kanapé szörfözés a TikTok legújabb felkapott trendje, amely rendkívül veszélyesnek ígérkezik, ennek áldozata lett a utahi Levi Teemant, aki most maradandó sérülésekkel kell éljen.

Kanapé szörfözés miatt került kómába Levi (Fotó: GoFundMe)

Mi az a kanapé szörfözés?

Teemant május elején úgy döntött, hogy kipróbálja a mutatványt egy templomi parkolóban. Ebben a vakmerő tevékenységben a résztvevők egy kanapén fekszenek, miközben egy jármű húzza azt. A mindössze 15 éves Levi a levegőbe repült, amikor a kanapé egyik lába eltört majd arc, gerinc és koponyatörést, valamint agysérülést szenvedett. Ezt követően orvosilag kómába helyezték.

Édesanyja, Amy szerint a fia társasága egy héttel a szörnyű incidens előtt megpróbált „kanapén szörfözni”, de Levi akkor nem csatlakozott.

Akkor azt mondta, nagyon büszke volt rá, hogy nem tette meg. Mivel látta, hogy az összes barátja megtette és épségben elsétáltak biztosan azt gondolta, hogy rendben van.

A Levit kezelő orvosok és ápolók tájékoztatták a megtört szívű anyukát, hogy a fia nem az egyetlen, akit veszélyesen magával ragadott a közösségi média trendje.

Azt mondták, hogy ez már a harmadik eset idén

- tette hozzá Amy.

Teemant 18 nappal később ébredt fel, ekkor anyukája örömkönnyeket sírt, hiszen el sem tudta hinni, hogy fia szinte semmit sem vesztett személyiségéből. A fiatal az anyukáját próbálta megnevettetni és mosolyt csalni az arcára a történtek ellenére is - írja a LadBible.