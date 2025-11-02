Ájulás, krómozás, játék a tűzzel: halálos TikTok-kihívások az elmúlt évekből

A különböző közösségimédia-oldalakon terjedő kihívások, elsősorban a TikTok-trendek, egyre veszélyesebbek lettek az elmúlt években. A szülők nem győzik kapkodni a fejüket és különböző korlátokat bevezetni a gyerekeik védelme érdekében – több-kevesebb sikerrel.

Az utóbbi években számos veszélyes TikTok-trend terjedt el Magyarországon is.

Fotó: pathdoc / Shutterstock

Ezek a legveszélyesebb TikTok-trendek az elmúlt évekből

A különböző TikTok-trendek nemcsak azonnali veszélyeket rejtenek magukban, hanem hosszú távon életre szóló egészségügyi problémákat is okozhatnak, sőt egy-egy „challange” akár tragédiába is torkollhat. Sajnos már számos közösségi médiában terjedő kihívás végződött halálesettel.

1. „Krómozás”

Ez az életveszélyes TikTok-trend elsősorban az Egyesült Királyságban terjedt el. A kihívás lényege, hogy a fiatalok mérgező vegyszereket (festéket, oldószert, dezodorokat, tisztítószereket vagy benzint) lélegeznek be, amit videóra vesznek. Ez a veszélyes trend már több gyerek életét követelte.

2. „Blackout challange”

Az egyik legveszélyesebb, folyamatosan visszatérő kihívás az úgynevezett, „blackout challange”, avagy az ájulásos, vagy más néven fulladásos kihívás. Ez a trend is a TikTokon terjedt el, arra ösztönözve a felhasználókat, hogy addig fojtogassák magukat, amíg el nem veszítik az eszméletüket. A részt vevő fiatalok úgy vélik, hogy az eszméletvesztéstől mámoros, eufórikus hangulatba kerülnek. A kihívás hazánkba is begyűrűzött már.

„Ezek a kihívások olyan gyorsan terjednek, hogy a szülők sokszor csak akkor szereznek róluk tudomást, amikor már tragédia történik” – magyarázta egy korábbi interjúban a Healthline-nak egy közösségimédia-trendekkel foglalkozó szakértő, Benjamin Morse.

3. „Fire Challenge”

Ennél a kihívásnál az a feladat, hogy a fiatalok a kezükre gyúlékony folyadékot kell, hogy öntsenek, amelyet aztán meggyújtanak. A legsúlyosabb következmények a magas fokú égési sérülések, amelyek maradandó károsodással is járhatnak.

4. Dezodor-trend

A közösségi médiában, különösen a TikTokon terjedő „dezodor-kihívás” során a tinédzserek hosszú ideig közvetlenül a bőrükre fújják az aeroszolos dezodorokat. A dezodorokban található hajtógázok extrém mértékben lehűlnek a levegővel érintkezve, így a bőrfelületen fagyási sérüléshez hasonló károsodás jelentkezik, ami maradandó lehet.